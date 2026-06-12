दुनिया के वो पर्वत शिखर, इतिहास के महान व्यक्तियों पर रखे गए हैं जिनके नाम
World’s Highest Tributes: हर पहाड़ के नाम के पीछे एक कहानी छिपी होती है, जो हमें उन व्यक्तियों के योगदान और उनके समय की झलक देती है। ये नाम केवल पहचान नहीं हैं, बल्कि सम्मान और स्मृति के प्रतीक भी हैं।
दुनिया भर में कई ऐसे भव्य पर्वत शिखर हैं, जिनके नाम केवल उनकी भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि इतिहास, खोज, बलिदान और योगदान की कहानियां भी बताते हैं। ये पर्वत उन व्यक्तियों की स्मृति में नामित किए गए हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आइए कुछ ऐसे प्रसिद्ध पर्वतों के बारे में जानते हैं जो महान व्यक्तित्वों के नाम पर रखे गए हैं। (Photo Source: Pexels)
माउंट कुक न्यूजीलैंड का यह सबसे ऊंचा पर्वत माओरी भाषा में ‘अओराकी’ कहलाता है, लेकिन इसे यूरोपीय खोजकर्ता जेम्स कुक के नाम पर माउंट कुक भी कहा जाता है। जेम्स कुक ने प्रशांत महासागर के क्षेत्र की खोज और यूरोपीय ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पर्वत आज भी खोज और अन्वेषण का प्रतीक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
माउंट एडिथ कैवेल कनाडा के रॉकी पर्वतों में स्थित यह शिखर एडिथ कैवेल के नाम पर रखा गया है। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों को सुरक्षित निकलने में मदद करती थीं। 1915 में उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन आज भी उनका नाम साहस, करुणा और मानवता का प्रतीक है। (Photo Source: Pexels)
माउंट एल्बर्ट अमेरिका के कोलोराडो राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्बर्ट है। इसका नाम सैमुअल हिट एल्बर्ट के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने 19वीं सदी में क्षेत्र के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। (Photo Source: Pexels)
माउंट ग्राहम यह पर्वत जेम्स डंकन ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अमेरिकी दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के मानचित्रण और सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं को सम्मान देने के लिए इस पर्वत का नाम उनसे जोड़ा गया। (Photo Source: Pexels)
माउंट कोसियस्जको ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट कोसियस्जको है, जिसे पोलिश-अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी तादेऊष कोसियस्जको के नाम पर नामित किया गया। उन्होंने अमेरिका और पोलैंड दोनों के स्वतंत्रता आंदोलनों में योगदान दिया था। यह पर्वत स्वतंत्रता और संघर्ष की भावना का प्रतीक है। (Photo Source: Pexels)