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दुनिया भर में कई ऐसे भव्य पर्वत शिखर हैं, जिनके नाम केवल उनकी भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि इतिहास, खोज, बलिदान और योगदान की कहानियां भी बताते हैं। ये पर्वत उन व्यक्तियों की स्मृति में नामित किए गए हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आइए कुछ ऐसे प्रसिद्ध पर्वतों के बारे में जानते हैं जो महान व्यक्तित्वों के नाम पर रखे गए हैं। (Photo Source: Pexels)