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घर में पाला जाने वाला कुत्ता अक्सर सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं रह जाता, बल्कि परिवार का हिस्सा बन जाता है। बच्चों के स्कूल से लौटने पर दरवाजे के पास इंतजार करना, घर के हर सदस्य के पीछे-पीछे घूमना, रात में पास सोना और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा करना, कई डॉग ब्रीड्स में यह स्वभाव प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है। यही वजह है कि कई परिवार ऐसे कुत्तों को पसंद करते हैं जो बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें और साथ ही घर की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। यहां जानिए ऐसी 5 डॉग ब्रीड्स के बारे में, जिन्हें परिवार के लिए वफादार और सुरक्षात्मक माना जाता है। (Photo Source: Pexels)