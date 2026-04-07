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दुनिया में कई ऐसे द्वीप हैं जहां किसी एक खास जानवर की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरा इलाका उसी प्रजाति के कब्जे में दिखाई देता है। इन द्वीपों पर प्राकृतिक शिकारी (Predators) की कमी और अलग-थलग वातावरण के कारण ये जानवर तेजी से बढ़ते गए। आज ये जगहें न सिर्फ अनोखी हैं, बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन चुकी हैं, हालांकि कुछ जगहें बेहद खतरनाक भी हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास द्वीपों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)