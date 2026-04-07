दुनिया के अनोखे द्वीप, जहां इंसानों से ज्यादा है जानवरों का राज
Animal-Dominated Islands: दुनिया के कुछ द्वीप ऐसे हैं जहां जानवरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां इंसानों से ज्यादा उन्हीं का राज चलता है। कहीं बिल्लियों की भरमार है, तो कहीं लाखों केकड़े या जहरीले सांप पूरे इलाके पर कब्जा किए हुए हैं। चलिए जानते हैं ऐसे द्वीपों के बारे में।
दुनिया में कई ऐसे द्वीप हैं जहां किसी एक खास जानवर की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरा इलाका उसी प्रजाति के कब्जे में दिखाई देता है। इन द्वीपों पर प्राकृतिक शिकारी (Predators) की कमी और अलग-थलग वातावरण के कारण ये जानवर तेजी से बढ़ते गए। आज ये जगहें न सिर्फ अनोखी हैं, बल्कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन चुकी हैं, हालांकि कुछ जगहें बेहद खतरनाक भी हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास द्वीपों के बारे में-
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Aoshima Island – बिल्लियों का द्वीप जापान का यह छोटा सा द्वीप ‘कैट आइलैंड’ के नाम से मशहूर है। यहां इंसानों से कई गुना ज्यादा बिल्लियां रहती हैं। मछुआरे पहले इन्हें चूहों को नियंत्रित करने के लिए लाए थे, लेकिन धीरे-धीरे इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि अब पूरा द्वीप बिल्लियों के कब्जे में है। यहां आने वाले पर्यटक इन प्यारी बिल्लियों के साथ समय बिताने के लिए आते हैं। (Photo Source: Pexels)
Christmas Island – केकड़ों का साम्राज्य ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस आइलैंड लाखों रेड क्रैब्स के लिए प्रसिद्ध है। हर साल इन केकड़ों का विशाल माइग्रेशन होता है, जिसमें वे जंगलों से समुद्र की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान सड़कें, समुद्र तट और यहां तक कि ट्रैफिक भी रुक जाता है। यह प्राकृतिक घटना दुनिया के सबसे अद्भुत दृश्यों में से एक मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)
Okunoshima – खरगोशों का द्वीप ‘रैबिट आइलैंड’ के नाम से प्रसिद्ध जापान का यह द्वीप सैकड़ों प्यारे खरगोशों का घर है। ये खरगोश इंसानों से बिल्कुल नहीं डरते और पर्यटकों के पास आकर खाना मांगते हैं। हालांकि, इनकी उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग कहानियां हैं, लेकिन आज यह जगह बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। (Photo Source: Pexels)
Ilha da Queimada Grande – सांपों का खतरनाक द्वीप ब्राजील का यह द्वीप ‘स्नेक आइलैंड’ के नाम से कुख्यात है। यहां हजारों जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनमें ल्डन लांसहेड सबसे खतरनाक माना जाता है। यह इतना खतरनाक है कि आम लोगों के यहां जाने पर प्रतिबंध है। केवल वैज्ञानिकों को विशेष अनुमति के साथ ही यहां जाने दिया जाता है। (Photo Source: Pexels)
Big Major Cay – तैरते हुए सूअरों का द्वीप बहामास का यह द्वीप ‘पिग बीच’ के नाम से मशहूर है। यहां जंगली सूअर रहते हैं, जो समुद्र में तैरने के लिए जाने जाते हैं। ये सूअर नावों के पास आकर खाने की तलाश करते हैं, जिससे यह जगह पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक बन गई है। पर्यटक यहां आकर इन सूअरों के साथ तैरने और तस्वीरें लेने का मजा लेते हैं। (Photo Source: Pexels)
क्यों खास हैं ये द्वीप? इन द्वीपों की खासियत सिर्फ यहां के जानवर नहीं, बल्कि उनकी अनोखी पारिस्थितिकी (Ecosystem) है। अलग-थलग होने के कारण यहां प्राकृतिक संतुलन अलग तरीके से विकसित होता है। हालांकि, कभी-कभी जानवरों की बढ़ती संख्या पर्यावरण के लिए चुनौती भी बन जाती है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: आपकी सांसों से लेकर खाने तक, क्या आप जानते हैं इन जानवरों पर टिकी है जिंदगी)