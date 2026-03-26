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कुछ सच ऐसे होते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, बस महसूस होते हैं। अचानक दिमाग में आते हैं और लंबे समय तक वहीं रह जाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं, आप उन्हें पहले से जानते थे, बस कभी शब्दों में नहीं ढाला। प्रकृति चुपचाप काम करती है, और हम उसकी इस खामोश मदद को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि कैसे जानवर इंसानों की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हैं। (Photo Source: Pexels)