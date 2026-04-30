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वुडेन गैंगस्टर बिल्डिंग (रूस)

रूस में बनी यह लकड़ी की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारतों में गिनी जाती है। 13 मंजिला और करीब 44 मीटर ऊंची इस इमारत को निकोलाई सुत्यागिन ने अपने परिवार के साथ मिलकर लगभग 15 साल में बनाया था। खास बात यह है कि इसे बिना किसी नक्शे या अनुमति के बनाया गया था। (Photo Source: Russia Beyon)