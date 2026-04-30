अजीबोगरीब आर्किटेक्चर का कमाल, ये हैं दुनिया की सबसे विचित्र इमारतें, जिनकी डिजाइन कर देगी हैरान
World’s Strangest Buildings: दुनिया की ये अजीब लेकिन खूबसूरत इमारतें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि डिजाइन की दुनिया में कुछ भी संभव है। ये अनोखे ढांचे लोगों को नई सोच और रचनात्मकता के लिए प्रेरित भी करते हैं।
दुनिया भर में कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो अपनी अनोखी बनावट, अजीब डिजाइन और दिलचस्प इतिहास के कारण लोगों को हैरान कर देती हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि वास्तुकला की अद्भुत मिसाल हैं, जो देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 8 अजीबोगरीब इमारतों के बारे में।
वुडेन गैंगस्टर बिल्डिंग (रूस) रूस में बनी यह लकड़ी की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की इमारतों में गिनी जाती है। 13 मंजिला और करीब 44 मीटर ऊंची इस इमारत को निकोलाई सुत्यागिन ने अपने परिवार के साथ मिलकर लगभग 15 साल में बनाया था। खास बात यह है कि इसे बिना किसी नक्शे या अनुमति के बनाया गया था। (Photo Source: Russia Beyon)
वंडरवर्क्स म्यूजियम (अमेरिका) अमेरिका के ऑरलैंडो में स्थित यह म्यूजियम उल्टा बना हुआ दिखाई देता है, मानो पूरा भवन आसमान से गिरकर उल्टा खड़ा हो गया हो। इसके अंदर 100 से ज्यादा इंटरएक्टिव और शैक्षणिक प्रदर्शनियां हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। (Photo Source: MobileBrochure/Facebook)
द लॉन्गाबर्गर कंपनी बिल्डिंग (अमेरिका) यह इमारत एक विशाल टोकरी के आकार में बनी है। इसे डेव लॉन्गाबर्गर की कंपनी के मुख्यालय के रूप में बनाया गया था। यह इमारत इतनी अनोखी है कि दूर से देखने पर असली टोकरी का भ्रम होता है। (Photo Source: Unsplash)
द क्रुक्ड हाउस (इंग्लैंड) इंग्लैंड के साउथ स्टैफर्डशायर में स्थित यह पब अपनी टेढ़ी-मेढ़ी बनावट के लिए मशहूर है। खनन के कारण जमीन धंसने से इसका एक हिस्सा करीब 4 फीट नीचे चला गया, जिससे यह इमारत बेहद अजीब दिखने लगी। इसे ब्रिटेन का सबसे ‘टेढ़ा पब’ भी कहा जाता है। (Photo Source: AP)
पालैस आइडियल (फ्रांस) फ्रांस के एक डाकिया फर्डिनेंड शेवाल ने इस अनोखी इमारत को 33 साल की मेहनत से बनाया। यह किसी महल की तरह दिखती है और इसे ‘नाइव आर्ट’ का शानदार उदाहरण माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
हैबिटेट 67 (कनाडा) कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित यह रिहायशी कॉम्प्लेक्स अपने अनोखे डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसे इस तरह बनाया गया है कि यह अलग-अलग बॉक्स को जोड़कर बनाया गया लगता है, जो आधुनिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। (Photo Source: Pexels)
ईडन प्रोजेक्ट (इंग्लैंड) इंग्लैंड के कॉर्नवाल में स्थित यह इमारत विशाल ग्रीनहाउस की तरह दिखती है। यह एक पुराने खनन क्षेत्र में बनाई गई है और इसमें दुनिया भर के पौधों को संरक्षित किया गया है। (Photo Source: Unsplash)