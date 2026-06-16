कश्मीर का चिनार से लेकर राजस्थान की खेजड़ी तक, जानिए राज्यों के खास वृक्ष जो बताते हैं हर राज्य की अनोखी पहचान
India’s State Trees: भारत के राजकीय वृक्ष केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं हैं, बल्कि वे उन राज्यों की संस्कृति, परंपराओं और पर्यावरणीय पहचान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आइए भारत के ऐसे आठ राजकीय पेड़ों के बारे में जानें जिनके बारे में हर नेचर लवर और यात्री को पता होना चाहिए।
भारत की पहचान केवल उसके ऐतिहासिक स्मारकों, विविध संस्कृतियों और स्वादिष्ट व्यंजनों से ही नहीं होती, बल्कि यहां की समृद्ध जैव विविधता भी देश की खास पहचान है। भारत के विभिन्न राज्यों ने अपनी प्राकृतिक विरासत को दर्शाने के लिए अलग-अलग वृक्षों को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है। ये वृक्ष केवल सरकारी प्रतीक नहीं हैं, बल्कि स्थानीय इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और पर्यावरण से गहराई से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं भारत के 8 ऐसे प्रतिष्ठित राज्य वृक्षों के बारे में, जो हर प्रकृति प्रेमी और यात्री को जरूर जानने चाहिए। (Photo Source: Pexels)
जम्मू-कश्मीर – चिनार चिनार कश्मीर की पहचान माना जाता है। यह वृक्ष अपनी विशाल पत्तियों और मौसम के साथ बदलते रंगों के लिए प्रसिद्ध है। शरद ऋतु में इसकी पत्तियां हरे रंग से बदलकर नारंगी, लाल और सुनहरे रंग में बदल जाती हैं, जिससे घाटी का नजारा बेहद मनमोहक हो जाता है। चिनार का उल्लेख कश्मीरी साहित्य, गीतों और लोककथाओं में भी मिलता है। (Photo Source: Pexels)
केरल – नारियल नारियल का पेड़ केरल के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भोजन, सौंदर्य, वास्तुकला, धार्मिक अनुष्ठान और आजीविका, हर क्षेत्र में इसका महत्व दिखाई देता है। नारियल के फल, तेल, पत्तियां और तना विभिन्न उपयोगों में आते हैं। यही कारण है कि इसे ‘ट्री ऑफ लाइफ’ यानी जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)
हिमाचल प्रदेश – देवदार देवदार का अर्थ है ‘देवताओं का वृक्ष’। हिमालय की ढलानों पर खड़े ये भव्य शंकुधारी वृक्ष अपनी सुंदरता और सुगंधित लकड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी हिमालय के कई प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के निर्माण में देवदार की लकड़ी का उपयोग किया गया है। कई क्षेत्रों में देवदार के जंगलों को पवित्र माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
असम और अरुणाचल प्रदेश – हॉलोंग हॉलोंग पूर्वोत्तर भारत के वर्षावनों में पाया जाने वाला एक विशाल वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर से भी अधिक हो सकती है। यह वृक्ष पक्षियों, कीड़ों और कई वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है। कभी इसका उपयोग बड़े पैमाने पर लकड़ी के लिए किया जाता था, लेकिन आज यह वन संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का प्रतीक बन चुका है। (Photo Source: Pexels)
राजस्थान – खेजड़ी थार मरुस्थल की कठिन परिस्थितियों में खेजड़ी जीवन का आधार मानी जाती है। यह पेड़ पशुओं के लिए चारा, लोगों के लिए भोजन और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध कराने में मदद करता है। बिश्नोई समुदाय इसे पवित्र मानता है और इसके संरक्षण के लिए ऐतिहासिक बलिदान भी दिए गए हैं। खेजड़ी की फलियों से बनने वाली केर-सांगरी राजस्थान का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है। (Photo Source: Pexels)
महाराष्ट्र – आम आम भारत का सबसे लोकप्रिय फल है और महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष भी। खासकर यहां का अल्फांसो आम दुनियाभर में प्रसिद्ध है। आम के पत्तों का उपयोग शुभ अवसरों और धार्मिक आयोजनों में किया जाता है। गर्मियों में कोंकण क्षेत्र के आम के बागानों का दृश्य पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। (Photo Source: Pexels)
आंध्र प्रदेश – नीम नीम को अक्सर ‘गांव की औषधालय’ कहा जाता है। इसकी पत्तियां, छाल, फूल, फल और बीज सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग किए जाते रहे हैं। यह वृक्ष कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी आसानी से पनपता है और प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखने में मदद करता है। भारत के कई गांवों में पुराने नीम के पेड़ सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र माने जाते हैं। (Photo Source: Pexels)
सिक्किम और उत्तराखंड – रोडोडेंड्रॉन (बुरांश) सिक्किम और उत्तराखंड का राज्य वृक्ष रोडोडेंड्रॉन, जिसे उत्तराखंड में बुरांश कहा जाता है, वसंत ऋतु में पहाड़ों को लाल रंग के फूलों से ढक देता है। इसके खिलने का मौसम ट्रेकर्स, फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। यह वृक्ष माउंटेन इकोसिस्टम की सेंसिटिविटी और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों की भी याद दिलाता है। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: जून-जुलाई में दोगुना हो जाएगा ट्रिप का मजा, भारत की ये 10 जगहें हैं बेस्ट)