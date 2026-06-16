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भारत की पहचान केवल उसके ऐतिहासिक स्मारकों, विविध संस्कृतियों और स्वादिष्ट व्यंजनों से ही नहीं होती, बल्कि यहां की समृद्ध जैव विविधता भी देश की खास पहचान है। भारत के विभिन्न राज्यों ने अपनी प्राकृतिक विरासत को दर्शाने के लिए अलग-अलग वृक्षों को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है। ये वृक्ष केवल सरकारी प्रतीक नहीं हैं, बल्कि स्थानीय इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और पर्यावरण से गहराई से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं भारत के 8 ऐसे प्रतिष्ठित राज्य वृक्षों के बारे में, जो हर प्रकृति प्रेमी और यात्री को जरूर जानने चाहिए। (Photo Source: Pexels)