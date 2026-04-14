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दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि ये असली हैं। इथियोपिया के जहरीले रंगों वाले पूल से लेकर बोलिविया के ‘मिरर ऑफ द वर्ल्ड’ तक, ये लोकेशन साबित करती हैं कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं। इन जगहों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी CGI फिल्म का हिस्सा हों। आइए जानते हैं ऐसी ही 7 अद्भुत जगहों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)