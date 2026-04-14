धरती पर मौजूद ये 7 जगहें किसी सपने या VFX से कम नहीं, दूसरी दुनिया जैसी लगती हैं ये लोकेशन
ये सभी जगहें इस बात का प्रमाण हैं कि प्रकृति की कल्पनाशीलता किसी भी कलाकार या तकनीक से कहीं आगे है। इन लोकेशन्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो ये जगहें आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए।
दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि ये असली हैं। इथियोपिया के जहरीले रंगों वाले पूल से लेकर बोलिविया के ‘मिरर ऑफ द वर्ल्ड’ तक, ये लोकेशन साबित करती हैं कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं। इन जगहों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी CGI फिल्म का हिस्सा हों। आइए जानते हैं ऐसी ही 7 अद्भुत जगहों के बारे में-
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दल्लोल (इथियोपिया) इथियोपिया का डल्लोल अपनी नीयॉन रंगों वाली झीलों और जहरीले मिनरल्स के लिए जाना जाता है। यहां के पीले, हरे और नारंगी रंग के पूल इतने अजीब लगते हैं कि यह जगह किसी एलियन दुनिया जैसी दिखाई देती है। यह पृथ्वी की सबसे अनोखी और खतरनाक जगहों में से एक है। (Photo Source: Pexels)
माउंट रोराइमा (वेनेजुएला) माउंट रोराइमा एक फ्लैट-टॉप पहाड़ है, जो बादलों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे किसी खोई हुई दुनिया का हिस्सा हो। इसकी सीधी चट्टानें इसे नीचे की दुनिया से पूरी तरह अलग कर देती हैं, जिससे यह जगह रहस्यमयी और अविश्वसनीय लगती है। (Photo Source: Pexels)
लेन्कोइस मारनहेन्सेस नेशनल पार्क (ब्राजील)
यहां सफेद रेत के टीलों के बीच बारिश का पानी जमा होकर नीले रंग की झीलें बनाता है। ऊपर से देखने पर यह नजारा किसी पेंटिंग जैसा लगता है, जहां रेगिस्तान और पानी का ऐसा संगम बेहद दुर्लभ है। (Photo Source: Pexels)
सालार दे उयुनी (बोलिविया) जब इस विशाल नमक के मैदान पर पानी की पतली परत जम जाती है, तो यह पूरी तरह आईने में बदल जाता है। आसमान का प्रतिबिंब इतना साफ दिखता है कि जमीन और आकाश का फर्क मिट जाता है, इसलिए इसे ‘मिरर ऑफ द वर्ल्ड’ कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)
डीयर स्टोन (मंगोलिया) मंगोलिया के विशाल मैदानों में खड़े ये प्राचीन पत्थर के स्तंभ रहस्यों से भरे हैं। इन पर उकेरे गए हिरण के चित्र आज भी इतिहासकारों के लिए पहेली बने हुए हैं, जो इन्हें और भी रहस्यमयी बनाते हैं। (Photo Source: unesco.org)
कैसलगार्ड गुफा (कनाडा) कनाडा की रॉकी पर्वतमाला के नीचे छिपी यह गुफा एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। यहां की बर्फीली संरचनाएं और गहराई इसे बेहद रहस्यमयी और अनछुई जगह बनाती हैं। (Photo Source: Pexels)