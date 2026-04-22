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भारत में ट्रेन यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक यादगार अनुभव है। देश के कई रेलवे रूट ऐसे हैं, जहां सफर के दौरान बदलते नजारे, पहाड़, समुद्र और घाटियां आपकी यात्रा को बेहद खास बना देते हैं। अगर आप प्रकृति के करीब रहकर यात्रा करना चाहते हैं, तो ये 5 रेलवे रूट आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होने चाहिए। (Photo Source: Pexels)