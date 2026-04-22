पहाड़, समंदर और घाटियों के बीच: भारत के 5 सबसे खूबसूरत रेलवे रूट, जहां सफर बन जाता है यादगार
Ride Through Nature: भारत के ये खूबसूरत रेलवे रूट सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक अनोखा अनुभव देते हैं। अगर आप भी ट्रैवल लवर हैं, तो इन शानदार ट्रेन यात्राओं को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें।
भारत में ट्रेन यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक यादगार अनुभव है। देश के कई रेलवे रूट ऐसे हैं, जहां सफर के दौरान बदलते नजारे, पहाड़, समुद्र और घाटियां आपकी यात्रा को बेहद खास बना देते हैं। अगर आप प्रकृति के करीब रहकर यात्रा करना चाहते हैं, तो ये 5 रेलवे रूट आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होने चाहिए। (Photo Source: Pexels)
कालका से शिमला रेलवे रूट कालका-शिमला रेलवे भारत की सबसे मशहूर सीनिक ट्रेन यात्राओं में से एक है और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यह नैरो गेज ट्रेन घने चीड़ के जंगलों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और पत्थर के पुलों से होकर गुजरती है। इस सफर में 100 से ज्यादा सुरंगें आती हैं, जो इसे और रोमांचक बनाती हैं। (Photo Source: Pexels)
कोंकण रेलवे रूट कोंकण रेलवे भारत के पश्चिमी तट पर फैला एक बेहद खूबसूरत रेलवे ट्रैक है, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। इस यात्रा में आपको हरियाली से भरे पहाड़, झरने, नदियां और अरब सागर के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। मानसून के दौरान यह रूट और भी जादुई हो जाता है। (Photo Source: konkanrailway.com)
जम्मू से कश्मीर वैली रेलवे रूट जम्मू से कश्मीर घाटी तक जाने वाला रेलवे रूट भारत के सबसे आधुनिक और शानदार रेल मार्गों में से एक है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, गहरी घाटियां और इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने इस यात्रा को बेहद खास बनाते हैं। यह सफर आपको हिमालय की खूबसूरती का नजदीक से अनुभव कराता है। (Photo Source: Express Archive)
नीलगिरि माउंटेन रेलवे (मेट्टूपालयम से ऊटी) नीलगिरि माउंटेन रेलवे एक आइकॉनिक टॉय ट्रेन यात्रा है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यह ट्रेन चाय के बागानों, नीलगिरि के जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। इसकी ब्लू ट्रेन, विंटेज कोच और स्टीम इंजन इसे खास बनाते हैं, खासकर फैमिली ट्रिप के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। (Photo Source: Pexels)
मंडपम से रामेश्वरम (पंबन ब्रिज रूट) तमिलनाडु में स्थित यह रेलवे रूट समुद्र के ऊपर से गुजरने के लिए प्रसिद्ध है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण पंबन ब्रिज है, जहां ट्रेन चारों तरफ फैले नीले समुद्र के बीच से गुजरती है। यह नजारा इतना खूबसूरत होता है कि इसे जीवन में एक बार जरूर देखना चाहिए। (Photo Source: Pexels)