ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में पूरे चेहरे को ढकने वाले मास्क या कॉस्ट्यूम पहनकर सार्वजनिक जगहों पर घूमना संदिग्ध माना जा सकता है, खासकर अगर पहचान छिपाने का उद्देश्य हो। Vagrancy Act 1966 (Victoria) में भेष बदलकर अपराध करने की मंशा को अपराध माना गया था। यदि आप बैटमैन या किसी अन्य मास्क वाले किरदार की तरह कपड़े पहनते हैं, तो इसके लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होती है। हालांकि यह कानून बाद में रद्द कर दिया गया, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कुछ पहचान संबंधी नियम अब भी लागू हैं। (Photo Source: Pexels)