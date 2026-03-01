कहीं पैसे पर पैर रखना अपराध तो कहीं जॉब के लिए कमर की माप जरूरी, ये हैं दुनिया के अजीब कानून
Weird Global Rules: दुनिया के अलग-अलग देशों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इनमें से कुछ कानून इतने अनोखे हैं कि पहली बार सुनने पर वे मजाक जैसे लगते हैं। लेकिन ये नियम वास्तव में लागू हैं और इनके पीछे सोशल सिस्टम, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा जैसे गंभीर कारण…
दुनिया के अलग-अलग देशों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। इनमें से कुछ कानून इतने अजीब हैं कि पहली बार सुनने पर मजाक जैसे लगते हैं। लेकिन ये सभी कानून रियल हैं और ऑफिशियल लीगल सिस्टम, गवर्नमेंट रेगुलेशन और पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 8 चौंकाने वाले कानून। (Photo Source: Pexels)
थाईलैंड थाईलैंड में मुद्रा यानी नोट पर पैर रखना गैरकानूनी माना जाता है। इसका कारण यह है कि हर नोट पर राजा की तस्वीर छपी होती है और राजा का अपमान करना गंभीर अपराध है। थाईलैंड के दंड संहिता (Thai Penal Code) की Article 112, जिसे lèse-majesté law कहा जाता है, के अनुसार राजा या राजशाही का अपमान करना अपराध है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर जेल की सजा हो सकती है। (Photo Source: Pexels)
स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में कुछ अपार्टमेंट्स में रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करना ‘नॉइज पॉल्यूशन’ यानी ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। इसका उद्देश्य रात में शांति बनाए रखना है। यह नियम स्विस फेडरल लॉ और स्थानीय अपार्टमेंट नियमों (Building Noise Regulations) के तहत आता है, जहां रात के समय शोर कम रखना अनिवार्य होता है। (Photo Source: Pexels)
सिंगापुर सिंगापुर दुनिया का एकमात्र देश है जहां च्युइंग गम पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया। इसे सार्वजनिक स्थानों की सफाई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। सिंगापुर गवर्नमेंट (Regulation of Imports and Exports Act, 1992) के तहत च्युइंग गम के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि, डॉक्टर की पर्ची पर निकोटीन गम की अनुमति है। (Photo Source: Pexels)
फ्रांस फ्रांस में एक पुराना और दिलचस्प कानून है जिसके अनुसार किसी सूअर का नाम ‘नेपोलियन’ रखना गैरकानूनी माना जाता है। यह नियम French Penal Code और ऐतिहासिक सम्मान कानूनों से जुड़ा है, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय नेताओं और ऐतिहासिक व्यक्तियों का सम्मान बनाए रखना है। (Photo Source: Pexels)
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के कुछ राज्यों में पूरे चेहरे को ढकने वाले मास्क या कॉस्ट्यूम पहनकर सार्वजनिक जगहों पर घूमना संदिग्ध माना जा सकता है, खासकर अगर पहचान छिपाने का उद्देश्य हो। Vagrancy Act 1966 (Victoria) में भेष बदलकर अपराध करने की मंशा को अपराध माना गया था। यदि आप बैटमैन या किसी अन्य मास्क वाले किरदार की तरह कपड़े पहनते हैं, तो इसके लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होती है। हालांकि यह कानून बाद में रद्द कर दिया गया, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कुछ पहचान संबंधी नियम अब भी लागू हैं। (Photo Source: Pexels)
जर्मनी जर्मनी के प्रसिद्ध हाईवे Autobahn पर पेट्रोल खत्म होना ड्राइवर की लापरवाही माना जाता है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम जर्मन रोड ट्रैफिक रेगुलेशन्स (Straßenverkehrsordnung – StVO) के तहत आता है। इसके अनुसार, हाईवे पर अनावश्यक रूप से रुकना अवैध है, और पेट्रोल खत्म होना रोके जा सकने वाली गलती मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)
इटली (वेनेस) इटली के वेनेस शहर में कबूतरों को खाना खिलाना गैरकानूनी है, क्योंकि इससे ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान हो रहा था। यह प्रतिबंध वेनेस शहर प्रशासन द्वारा लागू किया गया था और इसे तत्कालीन मेयर Massimo Cacciari के कार्यकाल में सख्ती से लागू किया गया। नियम का उद्देश्य ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा करना था। इस नियम का उल्लंघन करने पर लगभग 700 डॉलर (करीब 58,000 रुपये) तक का जुर्माना लग सकता है। (Photo Source: Pexels)