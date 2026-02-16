4 /9

Gorilla

Institute for Environmental Research and Education के अनुसार, गोरिल्ला की ऊपरी शरीर की ताकत इंसान से लगभग 6 गुना ज्यादा होती है। वे अपने शरीर के वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। उनके मांसपेशियों के फाइबर इंसानों की तुलना में ज्यादा घने होते हैं, जिससे उन्हें असाधारण ताकत मिलती है। गोरिल्ला आसानी से लोहे की छड़ों को मोड़ सकते हैं और पेड़ों को उखाड़ सकते हैं। खास बात यह है कि वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि नेचर में शायद ही कभी उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है। (Photo Source: Pexels)