छोटे से चींटी से लेकर विशाल हाथी तक, इन जानवरों की ताकत के सामने मशीनें भी पड़ सकती हैं कमजोर
Animal Strength Facts: इंसान ने तकनीक और मशीनों के जरिए ताकत हासिल की है, लेकिन प्रकृति ने कुछ जीवों को जन्म से ही असाधारण शक्ति दी है। हाथी, गोरिल्ला और भालू जैसे जानवरों की ताकत इंसान की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है।
Updated: February 16, 2026 14:24 IST
प्रकृति ने कुछ ऐसे जीव बनाए हैं जिनकी ताकत इंसान की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इंसान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मशीनों और तकनीक का सहारा लेता है, लेकिन कई जानवर जन्म से ही इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे भारी-भरकम वस्तुओं को आसानी से उठा सकते हैं या बड़े शिकार को कुछ ही सेकंड में काबू कर सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
वैज्ञानिकों और वन्यजीव संगठनों के अनुसार, इन जानवरों की मांसपेशियां, शरीर की बनावट और विकास (evolution) उन्हें असाधारण ताकत प्रदान करते हैं। चलिए जानते हैं इन जानवरों के बारे में। (Photo Source: Pexels)
Elephant Environmental Literacy Council और IFLScience के अनुसार, हाथी की सूंड में लगभग 40,000 मांसपेशियां होती हैं, जबकि पूरे इंसानी शरीर में केवल 600 मांसपेशियां होती हैं। यही सूंड पेड़ों को उखाड़ सकती है और गाड़ियों को पलट सकती है। हाथी अपनी सूंड से मूंगफली जैसे छोटे वस्तु को भी उठा सकता है और जरूरत पड़ने पर भारी वस्तुओं को नष्ट भी कर सकता है। यही कारण है कि हाथी को धरती का सबसे शक्तिशाली स्थलीय जानवर माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
Gorilla Institute for Environmental Research and Education के अनुसार, गोरिल्ला की ऊपरी शरीर की ताकत इंसान से लगभग 6 गुना ज्यादा होती है। वे अपने शरीर के वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं। उनके मांसपेशियों के फाइबर इंसानों की तुलना में ज्यादा घने होते हैं, जिससे उन्हें असाधारण ताकत मिलती है। गोरिल्ला आसानी से लोहे की छड़ों को मोड़ सकते हैं और पेड़ों को उखाड़ सकते हैं। खास बात यह है कि वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि नेचर में शायद ही कभी उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है। (Photo Source: Pexels)
Grizzly bear Animal Spot के अनुसार, ग्रिज़ली भालू का काटने का दबाव लगभग 1,200 PSI होता है, जो एक बॉलिंग बॉल को भी कुचल सकता है। इसके एक पंजे का वार लगभग 600 पाउंड का बल पैदा करता है, जो बड़े जानवरों को भी गिराने के लिए काफी है। यह भालू 800 पाउंड वजन का होने के बावजूद 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी कंधे की मांसपेशियां बेहद मजबूत होती हैं, जो इसे शिकार करने और जमीन खोदने में मदद करती हैं। (Photo Source: Pexels)
Harpy Eagle Forbes और PBS के अनुसार, हार्पी ईगल के पंजे लगभग 5 इंच लंबे होते हैं, जो भालू के पंजों के बराबर होते हैं। इसके पंजों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह बंदरों और स्लॉथ जैसे जानवरों को पेड़ों से उठा लेता है। इसकी नजर इंसान से लगभग 8 गुना तेज होती है, जिससे यह दूर से ही अपने शिकार को देख सकता है। इसकी ताकत और गति इसे आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। (Photo Source: Pexels)
Jaguar Animal Spot के अनुसार, जगुआर का काटना सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे शक्तिशाली होता है, जो लगभग 1,500 PSI तक पहुंच सकता है। जहां शेर और बाघ अपने शिकार का गला दबाते हैं, वहीं जगुआर सीधे खोपड़ी को काटकर शिकार को खत्म कर देता है। यह कछुओं के खोल और मगरमच्छ जैसे जीवों की मोटी त्वचा को भी आसानी से काट सकता है। इसकी शिकार सफलता दर लगभग 80% है, जो इसे सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है। (Photo Source: Pexels)
Leafcutter Ant Animal Spot के अनुसार, लीफकटर चींटी अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। इसकी गर्दन अपने वजन से 5,000 गुना ज्यादा दबाव सह सकती है। अगर इंसान में इतनी ताकत होती, तो वह एक साथ कई कारें उठा सकता। इस चींटी की ताकत से आप समझ सकते हैं कि आकार हमेशा ताकत का पैमाना नहीं होता। (Photo Source: Pexels)