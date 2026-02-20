6 /8

जिपर (Zipper)

HowStuffWorks के अनुसार, जिपर में इंटरलॉकिंग टीथ (एक-दूसरे में फंसने वाले दांत) और एक स्लाइडर मैकेनिज्म होता है, जो स्लाइडर को ऊपर या नीचे ले जाने पर दांतों को जोड़ता या अलग करता है। यह मैकेनिज्म इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हजारों छोटे धातु या प्लास्टिक के दांत बिना फंसे स्मूद तरीके से काम करें। यह प्रिसिजन इंजीनियरिंग का एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। (Photo Source: Pexels)