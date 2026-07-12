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बाइंडिंग और पन्नों की सुरक्षा में भी मददगार

मार्जिन का एक और बड़ा फायदा किताबों की बाइंडिंग से जुड़ा है। जब कई पन्नों को एक साथ सिलकर या चिपकाकर किताब बनाई जाती है, तो किनारों का कुछ हिस्सा अंदर दब जाता है। यदि लिखाई बिल्कुल किनारे तक हो, तो कई शब्द बाइंडिंग में छिप सकते हैं और उन्हें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, समय के साथ पन्ने किनारों से घिसने, मुड़ने या फटने लगते हैं। मार्जिन होने से लिखा हुआ मुख्य भाग सुरक्षित रहता है। (Photo Source: Pexels)