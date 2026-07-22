आखिर चिप्स के पैकेट आधे खाली क्यों होते हैं, इसके पीछे है बड़ा वैज्ञानिक कारण
Science Behind the Packaging: जब भी हम चिप्स का नया पैकेट खोलते हैं, तो अक्सर ऐसा लगता है कि उसमें चिप्स से ज्यादा हवा भरी है। कई लोगों का मानना है कि कंपनियां बड़े पैकेट बनाकर ग्राहकों को जान-बूझकर गुमराह करती हैं। हालांकि, सच्चाई कुछ और ही है।
बाजार से चिप्स का पैकेट खरीदने के बाद जब उसे खोलते हैं, तो अक्सर ऐसा लगता है कि पैकेट आधे से ज्यादा ‘हवा’ से भरा हुआ है। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि कंपनियां ग्राहकों को धोखा देने के लिए बड़े पैकेट में कम चिप्स भरती हैं। हालांकि, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। चिप्स के पैकेट में मौजूद यह खाली जगह कोई मार्केटिंग ट्रिक नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और जरूरी पैकेजिंग तकनीक का हिस्सा है। (Photo Source: Pexels)
पैकेट में हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि चिप्स के पैकेट में सामान्य हवा नहीं भरी जाती। अधिकांश कंपनियां पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरती हैं। नाइट्रोजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, जो पृथ्वी के वातावरण का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा बनाती है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ऑक्सीजन की तरह खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। इससे चिप्स लंबे समय तक ताजे, कुरकुरे और स्वादिष्ट बने रहते हैं। (Photo Source: Pexels)
ऑक्सीजन से खराब हो सकते हैं चिप्स चिप्स तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल का ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण चिप्स का स्वाद और खुशबू धीरे-धीरे खराब होने लगती है। इतना ही नहीं, तेल बासी भी हो सकता है, जिससे चिप्स का स्वाद बिगड़ जाता है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, जिससे यह प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है और चिप्स लंबे समय तक ताजगी बनाए रखते हैं। (Photo Source: Pexels)
नाइट्रोजन करती है एयरबैग का काम चिप्स फैक्ट्री से निकलने के बाद सीधे आपकी थाली तक नहीं पहुंचते। उन्हें गोदामों में रखा जाता है, ट्रकों में लादा जाता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार उठाने-रखने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर पैकेट पूरी तरह चिप्स से भरा हो, तो रास्ते में लगने वाले झटकों से अधिकांश चिप्स टूटकर चूरा बन सकते हैं। पैकेट के अंदर मौजूद नाइट्रोजन गैस एक कुशन या एयरबैग की तरह काम करती है और झटकों को कम करती है, जिससे चिप्स सुरक्षित रहते हैं। (Photo Source: Pexels)
सिर्फ पैकेट सील करना ही काफी नहीं कई लोगों को लगता है कि अगर पैकेट अच्छी तरह सील हो, तो चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पैकेट के अंदर मौजूद थोड़ी-सी ऑक्सीजन और नमी भी धीरे-धीरे चिप्स की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से कंपनियां खास प्रकार की पैकेजिंग फिल्म का इस्तेमाल करती हैं, जो नमी और ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोकती है। साथ ही नाइट्रोजन गैस पैकेट के अंदर का वातावरण सुरक्षित बनाए रखती है। (Photo Source: Pexels)
फिर पैकेट छोटा क्यों नहीं बनाया जाता? यह सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि यदि गैस सिर्फ सुरक्षा के लिए है, तो पैकेट का आकार छोटा क्यों नहीं रखा जाता? दरअसल, पैकेट में पर्याप्त जगह होना जरूरी होता है ताकि नाइट्रोजन गैस चिप्स को सुरक्षा दे सके। यदि पैकेट बहुत छोटा होगा, तो कुशनिंग कम हो जाएगी और चिप्स टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा पैकेजिंग मशीनों से पैकेट भरने और सील करने के लिए भी पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। (Photo Source: Pexels)
क्या कंपनियां ग्राहकों को गुमराह करती हैं? कई लोगों को लगता है कि बड़े पैकेट में कम चिप्स देकर कंपनियां ग्राहकों को धोखा देती हैं। लेकिन ज्यादातर खाद्य उत्पाद पैकेट के आकार से नहीं, बल्कि उसके नेट वेट के आधार पर बेचे जाते हैं। हर चिप्स पैकेट पर उसका वजन स्पष्ट रूप से लिखा होता है, जिससे ग्राहक जान सकते हैं कि वे कितनी मात्रा में उत्पाद खरीद रहे हैं। (Photo Source: Pexels)