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नाइट्रोजन करती है एयरबैग का काम

चिप्स फैक्ट्री से निकलने के बाद सीधे आपकी थाली तक नहीं पहुंचते। उन्हें गोदामों में रखा जाता है, ट्रकों में लादा जाता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार उठाने-रखने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर पैकेट पूरी तरह चिप्स से भरा हो, तो रास्ते में लगने वाले झटकों से अधिकांश चिप्स टूटकर चूरा बन सकते हैं। पैकेट के अंदर मौजूद नाइट्रोजन गैस एक कुशन या एयरबैग की तरह काम करती है और झटकों को कम करती है, जिससे चिप्स सुरक्षित रहते हैं। (Photo Source: Pexels)