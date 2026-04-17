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@ – द एट साइन

आज @ का इस्तेमाल हम ईमेल और सोशल मीडिया में खूब करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। इटली के व्यापारी फ्रांसेस्को लापी ने 1536 में इसका उपयोग सामान की मात्रा बताने के लिए किया था। कई सदियों तक यह सिम्बल लगभग गायब रहा, फिर 1971 में रे टॉमलिनसन ने पहली ईमेल बनाते समय इसे यूजरनेम और कंप्यूटर के नाम को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया, और यहीं से यह फिर से लोकप्रिय हो गया। (Photo Source: Pexels)

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