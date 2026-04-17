@ से लेकर # तक: रोज इस्तेमाल करते हैं ये सिम्बल्स, लेकिन नहीं जानते होंगे इनके पीछे की कहानी
Origins of Common Symbols: ये छोटे-छोटे सिम्बल्स सिर्फ टाइपिंग के निशान नहीं हैं, बल्कि इतिहास, भाषा और मानव रचनात्मकता की झलक हैं। व्यापार, भाषा और तकनीक के विकास के साथ ये चिन्ह बदलते गए और आज हमारी डिजिटल जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं।
हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह के सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं, मैसेज भेजने से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट करने या गणित के सवाल हल करते समय और पैसों का हिसाब रखने तक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिम्बल्स आखिर आए कहां से? दरअसल, इनके पीछे सैकड़ों साल पुरानी दिलचस्प कहानियां छिपी हुई हैं। आइए जानते हैं इन सिम्बल्स की असली कहानी। (Photo Source: Pexels)
& – एम्परसैंड & सिम्बल की शुरुआत लैटिन शब्द ‘et’ (जिसका मतलब है ‘और’) से हुई। रोमन स्क्राइब्स इसे जल्दी-जल्दी लिखते थे, जिससे दोनों अक्षर आपस में मिलकर एक नया शेप बन गए। बाद में जब बच्चे अल्फाबेट पढ़ते थे और अंत में ‘and per se and’ बोलते थे, तो यही शब्द धीरे-धीरे ‘ampersand’ बन गया। (Photo Source: Pexels)
* – एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क (*) का मतलब ग्रीक भाषा में ‘छोटा तारा’ होता है। इसे लगभग 200 ईसा पूर्व ग्रीक विद्वान अरिस्टार्कस ने बनाया था। वह इसका इस्तेमाल प्राचीन ग्रंथों में संदिग्ध या दोहराए गए हिस्सों को चिन्हित करने के लिए करते थे। आज इसका उपयोग फुटनोट या विशेष जानकारी देने के लिए किया जाता है। (Photo Source: Pexels)
$ – डॉलर साइन $ की कहानी भी काफी रोचक है। स्पेनिश व्यापारी ‘peso’ को ‘Ps’ लिखते थे। समय के साथ जल्दी लिखने के कारण ‘P’ और ‘S’ एक-दूसरे पर चढ़ गए और ‘P’ का घेरा धीरे-धीरे गायब हो गया। इस तरह $ symbol बना, जो आज दुनिया भर में करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता है। (Photo Source: Pexels)
# – हैशटैग (ऑक्टोथॉर्प) आज सोशल मीडिया की जान बन चुका # सिम्बल पहले स्क्राइब्स द्वारा ‘lb’ (पाउंड) लिखने का तेज तरीका था, जो धीरे-धीरे इस शेप में बदल गया। 2007 में सोशल मीडिया एक्सपर्ट क्रिस मेसीना ने एक ट्वीट के जरिए सुझाव दिया कि इसका इस्तेमाल टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाए, और तभी से हैशटैग ट्रेंड का हिस्सा बन गया। (Photo Source: Pexels)
% – परसेंट साइन % सिम्बल लैटिन शब्द ‘per centum’ (जिसका मतलब है ‘प्रति सौ’) से बना है। स्क्राइब्स ने इसे छोटा करने के लिए बार-बार शॉर्टहैंड बनाया, और आखिर में ‘100’ के दो जीरो और एक स्लैश (/) मिलकर % बन गया। आज यह गणित और फाइनेंस में बेहद जरूरी सिम्बल है। (Photo Source: Pexels)
@ – द एट साइन आज @ का इस्तेमाल हम ईमेल और सोशल मीडिया में खूब करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। इटली के व्यापारी फ्रांसेस्को लापी ने 1536 में इसका उपयोग सामान की मात्रा बताने के लिए किया था। कई सदियों तक यह सिम्बल लगभग गायब रहा, फिर 1971 में रे टॉमलिनसन ने पहली ईमेल बनाते समय इसे यूजरनेम और कंप्यूटर के नाम को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया, और यहीं से यह फिर से लोकप्रिय हो गया। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: ‘चीयर्स’ कहते समय गिलास क्यों टकराते हैं? जानिए इसके पीछे की दिलचस्प वजह)