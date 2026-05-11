1 /7

गिल्डेड एज (1870–1900) अमेरिका के इतिहास का वह दौर था, जब तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने दुनिया को नई दिशा दी। यह समय तकनीकी क्रांति का प्रतीक बना, जिसमें कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल दिया। संचार, परिवहन और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े इन आविष्कारों ने आधुनिक युग की नींव रखी। आइए जानते हैं इस दौर के छह ऐसे महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में, जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। (Photo Source: Pexels)