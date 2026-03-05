4 /10

केले की कुछ किस्में हो सकती हैं खत्म

वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला कैवेंडिश केला एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। पनामा डिजीज नाम का फंगस तेजी से फैल रहा है। यह बीमारी केले के पौधों को नष्ट कर देती है और क्योंकि कैवेंडिश केले लगभग एक जैसे जीन वाले होते हैं, इसलिए उनमें इस बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम है। अगर इसका समाधान नहीं मिला तो आने वाले वर्षों में केले की यह किस्म दुर्लभ हो सकती है। (Photo Source: Pexels)