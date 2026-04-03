शुभ काम से पहले दही-चीनी क्यों खिलाते हैं? जानिए इसके पीछे का साइंस
Curd and Sugar tradition: चाहे परीक्षा हो, नौकरी का इंटरव्यू, यात्रा या शादी, घर से निकलते वक्त मां या दादी का ‘दही-चीनी खाकर जाओ’ कहना लगभग हर भारतीय ने सुना है। लेकिन आखिर इस छोटे से रिवाज के पीछे क्या वजह है? क्यों दही-चीनी से ही होती है हर अच्छे काम की शुरुआत?
भारत में किसी भी शुभ काम से पहले दही-चीनी खाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक गहरी परंपरा है। चाहे परीक्षा हो, इंटरव्यू हो या शादी, घर से निकलने से पहले एक चम्मच दही-चीनी खिलाना मानो ‘ऑल द बेस्ट’ कहने का सबसे प्यारा तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसी कॉम्बिनेशन को क्यों चुना गया? और आखिर इस छोटे से रिवाज के पीछे क्या वजह है? (Photo Source: Pexels)
परंपरा जो सुकून देती है दही-चीनी का स्वाद ठंडा, मीठा और संतुलित होता है, जो तुरंत मन को शांत कर देता है। जब कोई बड़ा काम सामने होता है, तो घबराहट और तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में यह छोटा सा रिवाज ‘कंफर्ट और पॉजिटिव सिग्नल’ की तरह काम करता है, जैसे- शरीर और दिमाग को संदेश मिल रहा हो कि सब ठीक होगा। (Photo Source: Pexels)
आयुर्वेद से जुड़ी जड़ें इस परंपरा की जड़ें आयुर्वेद में मिलती हैं। आयुर्वेद के अनुसार दही और चीनी दोनों ही ‘सात्त्विक’ आहार माने जाते हैं, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो मन को शांत और शरीर को संतुलित रखते हैं। दही शरीर को ठंडक देता है और पाचन सुधारता है, वहीं चीनी तुरंत ऊर्जा देती है। दोनों मिलकर दिमाग को शांत और शरीर को एक्टिव रखते हैं, यही वजह है कि इसे शुभ शुरुआत के लिए आदर्श माना गया। (Photo Source: Unsplash)
विज्ञान भी करता है सपोर्ट आज के समय में भी इस परंपरा को विज्ञान गलत नहीं मानता। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन और इम्युनिटी को बेहतर बनाते हैं, चीनी शरीर को तुरंत ग्लूकोज देती है, जिससे एनर्जी और अलर्टनेस बढ़ती है। जब आप तनाव में होते हैं, तो शरीर को ऐसी ही चीजों की जरूरत होती है, जो तुरंत ऊर्जा दे और आपको स्थिर रखे। यानी यह कॉम्बिनेशन एक तरह का ‘नेचुरल एनर्जी बूस्टर’ है, जो बड़े काम से पहले शरीर को तैयार करता है। (Photo Source: Pexels)
मिठास का प्रतीक भारतीय संस्कृति में किसी भी नए काम की शुरुआत मिठास से होती है। शादी, त्योहार, नया काम, हर मौके पर मिठाई जरूरी होती है। मिठाई या चीनी का मतलब है, आने वाला समय भी मीठा और अच्छा हो। दही इसमें ‘पवित्रता’ और ‘स्थिरता’ का प्रतीक जोड़ता है। यानी दोनों मिलकर एक अनकही प्रार्थना बन जाते हैं- जैसे कि ‘आपका काम सफल हो’, और ‘सब अच्छा हो।’ (Photo Source: Unsplash)
अलग-अलग राज्यों में अलग अंदाज भारत के हर हिस्से में इस परंपरा का अपना रूप है। जैसे – उत्तर भारत में सादा दही-चीनी खाई जाती है, दक्षिण भारत में यात्रा से पहले दही-चावल (थायर साधम) खाया जाता है, तो वहीं बंगाल में ‘दही-शिन्नी’ (दही, चीनी, केला या गुड़) का रिवाज है, हर जगह तरीका अलग है, लेकिन भावना एक ही है-सुकून और शुभकामना। (Photo Source: Pexels)
सिर्फ परंपरा नहीं, प्यार भी असल में दही-चीनी सिर्फ ‘लकी फूड’ नहीं है। दरअसल, यह परिवार का प्यार और विश्वास होता है। यह वो छोटा सा इशारा है, जो कहता है- ‘हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जरूर सफल होगे।’ शायद यही वजह है कि आज भी, चाहे कितनी भी मॉडर्न जिंदगी क्यों न हो, बड़े मौके से पहले एक चम्मच दही-चीनी खाने की परंपरा आज भी जिंदा है, आदत से ज्यादा, उम्मीद की वजह से। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: दिमाग को मजबूत और तेज रखने के लिए हर दिन 10 मिनट अपनाएं ये आसान हॉबीज, बढ़ेगी याददाश्त)