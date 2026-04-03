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विज्ञान भी करता है सपोर्ट

आज के समय में भी इस परंपरा को विज्ञान गलत नहीं मानता। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन और इम्युनिटी को बेहतर बनाते हैं, चीनी शरीर को तुरंत ग्लूकोज देती है, जिससे एनर्जी और अलर्टनेस बढ़ती है। जब आप तनाव में होते हैं, तो शरीर को ऐसी ही चीजों की जरूरत होती है, जो तुरंत ऊर्जा दे और आपको स्थिर रखे। यानी यह कॉम्बिनेशन एक तरह का ‘नेचुरल एनर्जी बूस्टर’ है, जो बड़े काम से पहले शरीर को तैयार करता है। (Photo Source: Pexels)