Updated on May 30, 2018 10:17 am

1 / 6 TN 11th Result 2018, TN Plus One HSC Result 2018: Directorate of Government Examinations (DGE), Tamil Nadu ने HSC (+1) First Year Examination Results यानी 11वीं परीक्षा के नतीजे आज घोषित कर दिए हैं। नतीजे आज (30 मई 2018) सुबह 09:00 बजे जारी किए गए।

2 / 6 TN 11th Result 2018, TN Plus One HSC Result 2018: ऑफिशियल वेबसाइट tnresults.nic.in पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ऑनलाइन http://tnresults.nic.in, http://dge1.tn.nic.in और http://dge2.tn.nic.in पर देख सकते हैं।

3 / 6 TN 11th Result 2018, TN Plus One HSC Result 2018: चलिए जानते हैं रिजल्ट चेकिंग प्रॉसेस। नतीजे देखने के लिए किसी भी एक वेबसाइट पर लॉगिन करें। 'HSC (+1) First Year - Examination Results' लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर डालें और सबमिट कर दें। नतीजे आपकी स्क्रीन पर होंगे।

4 / 6 TN 11th Result 2018, TN Plus One HSC Result 2018: HSC (+1) First Year - Examination 2018 1 मार्च से 16 अप्रैल 2018 के बीच हुई थीं। जानकारी के लिए आपको बता दें बोर्ड ने HSC 12th March 2018 Results यानी 12वीं के नतीजे 16 मई को जारी कर दिए थे।

5 / 6 TN 11th Result 2018, TN Plus One HSC Result 2018: इस साल 12वीं का पासिंग प्रतिशत 91.1 फीसदी रहा। लड़कियों का रिजल्ट लड़कों की तुलना में अधिक था। परीक्षाओं में 94.1 फीसदी लड़कियां पास हुई थीं। वहीं लड़कों का ओवर ऑल पास प्रतिशत 87.7% था।