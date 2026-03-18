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क्या यह मानव शरीर में भी काम करेगा?

वैज्ञानिकों का मानना है कि यही प्रक्रिया मानव पाचन तंत्र में भी हो सकती है। यानी, इमली के बीजों के ये यौगिक माइक्रोप्लास्टिक से चिपककर उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक ज्यादातर अध्ययन लैब और पानी शुद्धिकरण तक सीमित हैं। मानव शरीर पर इसके प्रभाव को लेकर और रिसर्च की जरूरत है। (Photo Source: Pexels)