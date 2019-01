5 / 6

2012 में मनीषा को ओवेरियन कैंसर हो गया था। उनका इलाज न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में हुआ था। इलाज के दौरान मनीषा की बिना बालों वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उन्होंने अपनी किताब Healed, How Cancer Gave Me a New life में अपनी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए हैं।