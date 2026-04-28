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आपने अपने आसपास या गली-चौराहों पर जाते समय कई मूर्तियां देखी होंगी। सार्वजनिक मूर्तियां आमतौर पर इतिहास, नायकों या सांस्कृतिक मूल्यों को सम्मान देने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी मूर्तियां भी मौजूद हैं, जो अपनी अनोखी और विचित्र बनावट के कारण लोगों को चौंका देती हैं। ये मूर्तियां न सिर्फ कला की सीमाओं को तोड़ती हैं, बल्कि देखने वालों के मन में सवाल और जिज्ञासा भी पैदा करती हैं। आइए जानते हैं दुनिया की कुछ ऐसी ही अजीबो-गरीब मूर्तियों के बारे में। (Photo Source: Pexels)