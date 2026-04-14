महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग: पौराणिक कथाओं के अनुसार जानिए कैसे हुई इन पवित्र स्थलों की स्थापना
12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा के केंद्र हैं। हर ज्योतिर्लिंग एक अलग कथा, शक्ति और आशीर्वाद से जुड़ा है- कहीं स्वास्थ्य, कहीं मोक्ष, कहीं सुरक्षा तो कहीं आत्मशुद्धि का संदेश देता है। आइए इनके स्थापना के पीछे की पौराणिक कथा जानते हैं।
Updated: April 14, 2026 15:27 IST
भारत भूमि पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के सबसे पवित्र और शक्तिशाली धाम माने जाते हैं। ‘ज्योतिर्लिंग’ का अर्थ है – प्रकाश का स्तंभ, यानी वह स्थान जहां स्वयं महादेव ने दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। हर ज्योतिर्लिंग एक विशेष कथा और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ा है। इन तीर्थों का दर्शन जीवन में शांति, मोक्ष और आशीर्वाद का मार्ग खोलता है। आइए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना से जुड़ी कथाएं और उनका महत्व-
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सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (गुजरात) सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्र देव की आभा और चमक नष्ट हो रही थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने गुजरात के सोमनाथ में भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी। शिव जी ने प्रसन्न होकर श्राप को पूर्णतः समाप्त करने के बजाय उसे संशोधित किया, जिससे चंद्रमा हर महीने घटता-बढ़ता है। इस प्रकार शिव ने उन्हें फिर तेज प्रदान किया और अपने मस्तक पर धारण कर वे सोमेश्वर कहलाए। (Photo Source: chardham-pilgrimage-tour.com)
मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (आंध्र प्रदेश) यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। इसकी कहानी भगवान शिव के पुत्रों, कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह की शर्त और माता-पिता के प्रति प्रेम से जुड़ी है। पृथ्वी की परिक्रमा प्रतियोगिता में गणेशजी की जीत से नाराज होकर हिमालय के क्रौंच पर्वत (श्रीशैलम) पर चले गए थे, तब उन्हें मनाने के लिए शिव-पार्वती भी यहीं आकर बस गए। (Photo Source: srisailamtourism.com)
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग (मध्य प्रदेश) उज्जैन में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के ‘महाकाल’ स्वरूप को दर्शाता है, जो समय और मृत्यु के स्वामी हैं। शिव ने दूषण नामक राक्षस का वध करके अपने भक्तों की रक्षा की थी, जो अवंतिका (उज्जैन) के निवासियों को प्रताड़ित कर रहा था। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल रूप में प्रकट हुए और राक्षस को भस्म कर दिया। प्रजा की प्रार्थना पर वे वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। Photo Source: incredibleindia.gov.in)
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (मध्य प्रदेश) यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच ‘ॐ’ के आकार के द्वीप पर स्थित है। राजा मान्धाता की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहां प्रकट हुए थे। (Photo Source: temple.yatradham.org)
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग (महाराष्ट्र) इस ज्योतिर्लिंग का नाम दानव कुंभकर्ण के पुत्र भीम के नाम पर पड़ा है। यहीं भोलेनाथ ने उसका वध किया और यहीं देवताओं के आग्रह पर स्थापित हुए थे। यह ज्योतिर्लिंग शक्ति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। (Photo Source: @secret_temples/Instagram)
केदारनाथ ज्योतिर्लिंग (उत्तराखंड) हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ पापों से मुक्ति और शुद्धि का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार, महाभारत में वर्णित अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पांडव भगवान शिव के पीछे गए, क्योंकि केवल महादेव ही उन्हें मुक्ति दिला सकते थे। लेकिन शिव अपने भाइयों से क्रोधित हो गए और बैल का रूप धारण करके हिमालय में छिप गए। (Photo Source: badrinath-kedarnath.gov.in)
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग (उत्तर प्रदेश) वाराणसी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष का द्वार माना जाता है। मान्यता है कि इसे स्वयं भगवान शिव ने अपने स्थायी निवास के रूप में स्थापित किया। (Photo Source: shrikashidham.com)
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग (महाराष्ट्र) यह गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। मान्यता अनुसार, महर्षि गौतम ने गोहत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा को गोदावरी के रूप में वहां अवतरित किया और स्वयं ‘त्र्यंबक’ रूप में स्थापित हुए। (Photo Source: incredibleindia.gov.in)
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग (गुजरात) यह ज्योतिर्लिंग भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा का प्रतीक है। शिवपुराण के अनुसार, राक्षस दारुक ने सुप्रिय नामक परम भक्त को बंदी बना लिया था। तब भगवान शिव ने कारागार में प्रकट होकर सुप्रिय की रक्षा की और दारुक का संहार किया, जिससे वे यहां ‘नागेश्वर’ (नागों के ईश्वर) के रूप में प्रतिष्ठित हुए। (Photo Source: incredibleindia.gov.in)
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग (झारखंड) भगवान शिव का यह स्वरूप ‘वैद्य’ यानी चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। कथा के अनुसार, रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिसमें उसने अपने नौ सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिए थे। जब वह अपना दसवां सिर काटने वाला था, तब शिव प्रकट हुए। वरदान स्वरूप, रावण ने शिव को लंका चलने के लिए राजी किया और आत्मलिंग प्राप्त किया। (Photo Source: incredibleindia.gov.in)
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग (महाराष्ट्र)ग अटूट भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यह मंदिर शिवभक्त कुसमा की अटूट भक्ति और त्याग का प्रतीक है। किंवदंती है कि शिवजी ने कुसमा की बहन सुदेहा द्वारा उनके पुत्र की हत्या किए जाने के बाद भी शिव की पूजा जारी रखी। भगवान शिव ने कुसमा की गहरी श्रद्धा देखकर बालक को पुनर्जीवित कर दिया था। (Photo Source: incredibleindia.gov.in) यह ज्योतिर्लिं
रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग (तमिलनाडु) यह ज्योतिर्लिंग भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया था। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित महेंद्र पर्वत (वर्तमान रामेश्वरम के पास) से समुद्र पार करने की योजना बनाई थी। युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पहले, उन्होंने वहां गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया और भगवान शिव की आराधना के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। Photo Source: tamilnadutourism.tn.gov.in) (यह भी पढ़ें: दुनिया की वो नदियां जिन्हें देखे बिना अधूरी है आपकी ट्रैवल लिस्ट, मन मोह लेगा यहां का नजारा)