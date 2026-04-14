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मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (आंध्र प्रदेश)

यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। इसकी कहानी भगवान शिव के पुत्रों, कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह की शर्त और माता-पिता के प्रति प्रेम से जुड़ी है। पृथ्वी की परिक्रमा प्रतियोगिता में गणेशजी की जीत से नाराज होकर हिमालय के क्रौंच पर्वत (श्रीशैलम) पर चले गए थे, तब उन्हें मनाने के लिए शिव-पार्वती भी यहीं आकर बस गए। (Photo Source: srisailamtourism.com)