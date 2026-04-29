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भारत की संगीत परंपरा बेहद समृद्ध और विविधतापूर्ण रही है। जहां एक ओर सितार, तबला और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, वहीं कई ऐसे अद्भुत वाद्य भी हैं जो कम सुने जाते हैं लेकिन अपनी अनोखी ध्वनि और इतिहास के कारण बेहद खास हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही कम चर्चित भारतीय वाद्य यंत्रों के बारे में, जिन्हें हर संगीत प्रेमी को एक बार जरूर सुनना चाहिए। (Photo Source: Unsplash)