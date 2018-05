Updated on May 23, 2018 9:31 am

TN SSLC Results 2018 आज यानी 23 मई सुबह 9.30 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। छात्र अपने TN SSLC Results 2018 ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। TN SSLC Results 2018 आप वेबसाइट www.tnresults.nic.in, www.dge.tn.gov.in, www.dge1.tn.nic.in और www.dge1.tn.nic.in पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं TN SSLC Results 2018 देखने का तरीका।

बताई गई वेबसाइट्स में से किसी भी एक पर लॉगिन करें। TN SSLC Results 2018 के लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें।

सभी डिटेल्स डालने के बाद सब्मिट कर दें। नतीजे आपकी स्क्रीन पर होंगे। अब इन्हें डाउनलोड कर प्रिंट भी ले सकते हैं।

इस बार भी टॉपर्स के नाम की लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। राज्य शिक्षा विभाग ने यह फैसला स्टूडेंट्स को अधिक अंक प्राप्त करने के दबाव/तनाव से दूर रखने के लिए लिया है। छात्रों के बीच अधिकतम अंक प्राप्त करने के गैर-जरूरी मुकाबले को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

HSC यानी 12वीं के नतीजे 16 मई को जारी किए थे। 12वीं के नतीजों के साथ भी टॉपर्स लिस्ट नहीं जारी की गई थी। इस वर्ष 10वीं की परीक्षा 16 मार्च से 20 अप्रैल 2018 के बीच आयोजित हुई थी।