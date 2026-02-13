6 /7

Blue-ringed Octopus

हथेली में समा जाने वाला यह छोटा ऑक्टोपस दिखने में बेहद सुंदर और शांत लगता है। लेकिन इसके शरीर में इतना जहर होता है कि यह कुछ ही मिनटों में 26 लोगों की जान ले सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसके जहर का कोई एंटीडोट मौजूद नहीं है। कई बार लोग इसे समुद्र किनारे मासूम समझकर छू लेते हैं, और यही गलती जानलेवा साबित हो सकती है। (Photo Source: Pexels)