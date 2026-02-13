स्लो लोरिस से पफरफिश तक, दिखने में मासूम और क्यूट लगते हैं ये जानवर, लेकिन हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जीव
प्रकृति की दुनिया में सुंदरता और खतरा अक्सर साथ-साथ चलते हैं। ऐसे ही कुछ जीव धरती पर मौजूद हैं जो काफी क्यूट और मासूम नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें क्यूट और मासूम दिखने वाली चीज सुरक्षित नहीं होती। खासकर जंगल, समुद्र या अनजान स्थानों पर। चलिए जानते हैं ऐसे जानवरों के बारे में।
February 13, 2026 16:30 IST
प्रकृति ने कई जीवों को इतनी खूबसूरती और मासूमियत दी है कि उन्हें देखकर डर नहीं, बल्कि प्यार आता है। बड़ी-बड़ी आंखें, चमकीले रंग, छोटा आकार या पारदर्शी शरीर, ये सब हमें उनकी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन यही मासूम दिखने वाले जीव पलक झपकते ही जानलेवा साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ जानवरों के बारे में जो दिखते तो मासूम हैं, लेकिन बेहद खतरनाक हैं। (Photo Source: Pexels)
Slow Loris बड़ी गोल आंखें और धीमी चाल वाला स्लो लोरिस अक्सर वायरल वीडियोज में दिख जाता है। लोग इसे पालतू बनाने की ख्वाहिश भी रखते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह दुनिया का एकमात्र जहरीला प्राइमेट है। इसके हाथों की ग्रंथियों से जहर निकलता है, जिसे यह अपने दांतों से मिलाकर काटता है। इसका काटना जानलेवा शॉक पैदा कर सकता है और मांस तक सड़ा सकता है। (Photo Source: Pexels)
Cone Snail समुद्र तट पर मिलने वाला यह खूबसूरत शंख अक्सर पर्यटक यादगार के तौर पर उठा लेते हैं। लेकिन इसके अंदर छुपा होता है एक नुकीला ‘हारपून’ जैसा दांत, जो एक साथ कई जहरीले टॉक्सिन शरीर में छोड़ देता है। इसका हमला इतना तेज होता है कि इंसान संभल भी नहीं पाता। इसका भी कोई प्रभावी एंटिवेनम उपलब्ध नहीं है। (Photo Source: Pexels)
Golden Poison Dart Frog पेपरक्लिप जितना छोटा और सुनहरे रंग में चमकता यह मेंढक किसी कीमती गहने जैसा लगता है। लेकिन इसकी त्वचा में इतना शक्तिशाली जहर होता है कि एक मेंढक 10 लोगों को मारने के लिए काफी है। दक्षिण अमेरिका के आदिवासी शिकारी इसके जहर का इस्तेमाल तीरों पर लगाकर शिकार करने में करते थे। (Photo Source: Pexels)
Pufferfish बड़ी आंखें और फूला हुआ गोल शरीर, पफरफिश अक्सर कार्टून जैसी लगती है। लेकिन इसके शरीर में टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का जहर होता है, जो सायनाइड से लगभग 1200 गुना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। एक पफरफिश 30 लोगों को मारने की क्षमता रखती है। इसके जहर का भी कोई पक्का इलाज नहीं है। (Photo Source: Pexels)
Blue-ringed Octopus हथेली में समा जाने वाला यह छोटा ऑक्टोपस दिखने में बेहद सुंदर और शांत लगता है। लेकिन इसके शरीर में इतना जहर होता है कि यह कुछ ही मिनटों में 26 लोगों की जान ले सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसके जहर का कोई एंटीडोट मौजूद नहीं है। कई बार लोग इसे समुद्र किनारे मासूम समझकर छू लेते हैं, और यही गलती जानलेवा साबित हो सकती है। (Photo Source: Pexels)