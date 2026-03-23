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AI और डिजिटल दुनिया में पले-बढ़ेगी नई पीढ़ी

सिग्मा या बीटा, नाम चाहे जो भी हो, एक बात साफ है कि आने वाली पीढ़ी का बचपन पहले से बिल्कुल अलग होगा। ये बच्चे AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के साथ बड़े होंगे, स्मार्ट डिवाइस, AI ट्यूटर और डिजिटल लर्निंग उनके लिए सामान्य बात होगी, फिजिकल और डिजिटल दुनिया का मिश्रण (Hybrid Life) उनके जीवन का हिस्सा होगा और जहां पिछली पीढ़ियों ने तकनीक सीखी, वहीं ये बच्चे तकनीक के बीच ही जन्म लेंगे। (Photo Source: Pexels)