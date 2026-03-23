क्या 2026 में जन्म लेने वाले बच्चे कहलाएंगे ‘सिग्मा जनरेशन’, जानिए क्या है ये नया ट्रेंड
Sigma Generation: 2026 में जन्म लेने वाले बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां Artificial Intelligence (AI), ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी जीवन का सामान्य हिस्सा होंगे। जहां पिछली पीढ़ियों ने टेक्नोलॉजी सीखी, वहीं Sigma Generation के बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ ही पैदा होंगे।
दुनिया तेजी से बदल रही है, और इसके साथ बदल रही हैं पीढ़ियों की पहचान भी। जैसे बेबी बूमर्स, Gen X, Millennials (Gen Y), Gen Z और हाल ही में Gen Alpha। हाल के दिनों में 2026 में जन्म लेने वाले बच्चों को लेकर एक नया नाम चर्चा में है- ‘सिग्मा जनरेशन’ (Generation Sigma)। यह नाम अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। (Photo Source: Pexels)
क्या है ‘सिग्मा जनरेशन’? ‘सिग्मा’ शब्द ग्रीक अक्षर से लिया गया है, जिसे बदलाव, स्वतंत्रता और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक माना जाता है। इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि 2026 में जन्म लेने वाले बच्चे एक ऐसी पीढ़ी होंगे जो खुद निर्णय लेने वाली, तकनीक-प्रेमी और बेहद अनुकूलनीय होगी। (Photo Source: Pexels)
क्या यह नाम ऑफिशियल है? फिलहाल ‘सिग्मा जनरेशन’ कोई ऑफिशियल या व्यापक रूप से स्वीकार किया गया नाम नहीं है। सोशल रिसर्चर Mark McCrindle के अनुसार, 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को ‘जनरेशन बीटा’ (Generation Beta) कहा जाएगा। यानी ‘सिग्मा जनरेशन’ अभी सिर्फ एक ट्रेंड या संभावित नाम के रूप में उभर रहा है। (Photo Source: Pexels)
AI और डिजिटल दुनिया में पले-बढ़ेगी नई पीढ़ी सिग्मा या बीटा, नाम चाहे जो भी हो, एक बात साफ है कि आने वाली पीढ़ी का बचपन पहले से बिल्कुल अलग होगा। ये बच्चे AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के साथ बड़े होंगे, स्मार्ट डिवाइस, AI ट्यूटर और डिजिटल लर्निंग उनके लिए सामान्य बात होगी, फिजिकल और डिजिटल दुनिया का मिश्रण (Hybrid Life) उनके जीवन का हिस्सा होगा और जहां पिछली पीढ़ियों ने तकनीक सीखी, वहीं ये बच्चे तकनीक के बीच ही जन्म लेंगे। (Photo Source: Pexels)
कैसी होगी सोच और व्यवहार? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पीढ़ी ज्यादा स्वतंत्र (Independent) और Self-driven होगी, वैश्विक स्तर पर जुड़ी (Globally Connected) होगी, और रचनात्मकता और पहचान (Identity) को नए तरीके से समझेगी। (Photo Source: Pexels)
पर्यावरण और समाज की बड़ी चुनौतियां Mark McCrindle का कहना है कि आने वाली पीढ़ी को क्लाइमेट चेंज, जनसंख्या बदलाव और शहरीकरण जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उनके लिए सस्टेनेबिलिटी (Sustainability) सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन जाएगी। (Photo Source: Pexels)