1 / 7

17 सितंबर को देशभर में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कहीं किसी ने उनकी लंबी उम्र के लिए हवन कराए तो कहीं उनकी पॉर्टेट को दूध से नहलाया गया। कहीं उनके लिए 568 किलो का लड्डू बनवाया गाय तो कहीं The Making Of A Legend पुस्तक का विमोचन किया गया। मोदी को राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड और खेल जगत के लोगों ने भी बधाइयां दीं। लेकिन उन्हें एक महिला ने अनोखे अंदाज में बधाई दी। यह महिला एक स्काई डाइवर है जिसमे पीएम नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई 13 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर दी। (All Photos- Shital Mahajan)