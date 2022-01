किसी ने तीन बार लिया तलाक तो किसी की दो बार टूटी शादी, कई बार बिखरे रिश्तों का दर्द झेल चुके हैं ये एक्टर्स

Actors Who Divorced More Than Twice: हाल ही में साउथ सुपरस्टार धनुष (Dhanush) ने ऐश्वर्या (Aishwarya) संग शादी के 18 साल बाद तलाक लेने का फैसला किया। दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं।