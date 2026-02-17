1 /9

धरती पर बुद्धिमत्ता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि कई जानवर ऐसे हैं जो समस्या सुलझाने, भावनाएं समझने, भविष्य की योजना बनाने और कॉम्पलेक्स कम्युनिकेशन्स करने में अद्भुत क्षमता रखते हैं। नेशनल जियोग्राफी, नेचर जर्नल, स्मिथसोनियन बायोलॉजी और मरीन मैमल साइंस जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में पब्लिश्ड रिसर्च के अनुसार, एनिमल वर्ल्ड हमारी कल्पना से कहीं अधिक बुद्धिमान है। आइए जानते हैं इंसानों के बाद सबसे बुद्धिमान माने जाने वाले जीवों के बारे में-

(Photo Source: Pexels)