रहने को घर नहीं सोने को छत नहीं, हर तरफ सिर्फ तबाही, तस्वीरों में देखें त्रासदी के बाद नेपाल का हाल
नेपाल त्रासदी के बाद की जो तस्वीरें आईं हैं वह बेहद ही मार्मिक हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत की इस तबाही के बाद वहां का हाल कैसा है। न लोगों के पास रहने के लिए घर है और न ही सोने के लिए छत है। हर तरफ तबाही का मंजर…
September 1, 2026 14:29 IST
नेपाल त्रसदी के बाद की जो तस्वीरें आईं हैं वह बेहद ही मार्मिक हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत की इस तबाही के बाद वहां का हाल कैसा है। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ टूटे मकान, बिखरे सामान और सड़कों पर रहने के लिए बेबस लोग नजर आएंगे। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
नेपाल त्रसदी के बाद की जो तस्वीरें आईं हैं वह बेहद ही मार्मिक हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत की इस तबाही के बाद वहां का हाल कैसा है। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ टूटे मकान, बिखरे सामान और सड़कों पर रहने के लिए बेबस लोग नजर आएंगे। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
इस बाढ़ में किसी ने अपना बेटा खोया, तो किसी ने पति। बाढ़ प्रभावित जगहों पर बड़ी मात्रा में लोग अब भी लापता हैं। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
बाढ़ को जो तबाही मचानी थी वह तो मचा गई, लेकिन अब हाल यह है कि न तो रहने के लिए लोगों के पास घर है, न तो सोने के लिए जगह। जब घर ही नहीं रहा तो भोजन बनाने का सवाल ही नहीं उठता। लोग किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
स्कूल जाने की उम्र में बच्चे अब एक नई संघर्ष से जूझ रहे हैं। उनका सब कुछ उजड़ गया है। अब वह फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जिसमें यह तय नहीं है कि पहले जैसी ही बेहतर जिंदगी होगी या नहीं। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
जिस मकान को बनाने में लोगों ने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को खर्च दिया, मकान बाढ़ के एक झटके में तबाह हो गया। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
जहां पहले सड़के हुआ करती थीं और गाड़ियां रफ्तार भरा करती थीं, अब वहां पर कीचड़ में सनी धरती और गड्ढे नजर आ रहे हैं। जहां पर फिर से जिंदगी को रफ्तार देने के लिए शायद कई साल लग जाए। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
इन मकानों को बनाने के लिए लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को खर्च कर दिया होगा। लेकिन अब उन्हें फिर से एक नई जिंदगी शुरू करते हुए सपनों के महल को बनाने का संघर्ष फिर शुरू करना होगा। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
जिस तबाही की कल्पना नहीं की जा सकती है आज नेपाल उससे जूझ रहा है। सबकुछ पहले जैसे होने में शायद कई वर्षों को समय लगे। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
लोगों का मकान टूटा है, लेकिन हौसाल अब भी कामय है। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
फिलहाल नेपाल में बचावकर्मी आपदा के छठे दिन लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास कर रहे हैं। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
नेपाल में अचानक आई भयावह बाढ़ के बाद बचाव कार्य और शवों को निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले सुरक्षाकर्मियों को विशेष उपकरणों, ‘बॉडी बैग’, रस्सियों और हेलीकॉप्टर की कमी के कारण कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी से लगे इलाके में तबाही मचाई, जिससे मकान, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
नेपाल की इस मुश्किल घड़ी में भारत हमेशा की तरह एक बार फिर से साथ खड़ा है। राशन, दवा, जरूरी सामान से लेकर हर मुहाने पर भारत अपने पड़ोसी दोस्त की मदद कर रहा है। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में मदद के लिए खास टीमें तैनात की हैं। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूने के विश्लेषण में तेजी लाने के मकसद से रविवार को काठमांडू में 19 सदस्यीय भारतीय फॉरेंसिक टीम ने काम करना शुरू कर दिया, जबकि चिलिमे और लांगटांग में पनबिजली परियोजनाओं वाली जगहों पर भारतीय सुरंग बचाव दल ने अपना बचाव कार्य जारी रखा। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
जहां पहले बाजार हुआ करती थी वहां आज चारों तरफ सिर्फ मलबा है। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
नदी किनारे बने घर बाढ़ में तिनके की तरह बह गए। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
नेपाल की सेना फिलहाल बचाव और लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
फिलहाल प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर सड़कों ठीक करने से लेकर मलबा हटाने तक में काम कर रहे हैं। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
नेपाल में 6 दिन बाद भी जिंदगी पूरी तरह तहस-नहस हुई पड़ी है। प्रभावित इलाकों में अधिकतर लोगों के मकान टूट चुके हैं। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
बेघर लोग आसपास के मंदिरों और रहने लायक स्थानों पर शरण ले रहे हैं। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक आपदा ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तेज बहाव के साथ आया मलबा, पत्थर, पेड़ और पानी अपने रास्ते में आने वाली कई इमारतों को बहा ले गया। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
आर्थिक तौर पर नेपाल के सामने कमोबेश वैसी ही चुनौतियां फिर से खड़ी हो गई हैं जिनका सामना उसने 2015 में आए विनाशकारी भूकंपों के दौरान किया था। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
बाढ़ ने सीमावर्ती इलाके के शहरों को तबाह कर दिया, पुलों और सड़कों को अपने साथ बहा ले गई और प्रमुख जलविद्युत स्टेशनों को नुकसान पहुंचाया। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
पर्यटन और जलविद्युत पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए ये आपदा कई स्तरों पर विनाशकारी साबित हुई है। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
ये सारी बाढ़ के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें देख सकते हैं कि बाढ़ ने हर तरफ किस तरह तबाही मचाई है। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा है। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
जिस सड़क पर वाहन तेजी से रफ्तार भरते थे, वहां पर किसी तरह गाड़ियां पहुंच पा रही हैं। (Express Photos by Tashi Tobgyal)
जिनके घर टूट चुके हैं वह अब जगह को छोड़ने के लिए भी मजबूर हो गए हैं। (Express Photos by Tashi Tobgyal)