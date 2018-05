Published on May 21, 2018 11:41 am

1 / 7 Bollywood स्टार्स किड्स में जहां तमाम बॉलीवुड सेलेब्ल के बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी डेब्यू के लेकर सुर्खियों में नजर आते हैं तो वहीं कुछ स्टार्स किड्स खुद को ग्लैमर की दुनिया से काफी दूर रखते हैं। इनमें संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त एक हैं। जो बी-टाउन की ग्लैमरस दुनिया से दूरियां बनाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं। हालांकि त्रिशाला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने हाल ही इंस्टाग्राम पर अपनी एक बड़ी अचीवमेंट की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसके लिए उन्हें ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं। (All Photos- instagram)

2 / 7 बता दें कि संजू की बेटी त्रिशाला दत्त ने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली है। पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी त्रिशाला फिल्मी दुनिया में कदम करियर बनाने की बजाए पीएचडी की पढ़ाई करना चाहती हैं। त्रिशाला अगले चार साल तक अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई करेंगी।

3 / 7 त्रिशाला ने न्यूयॉर्क की हॉफ्स्ट्रा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इससे पहले वह न्यूयॉर्क के जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस से लॉ में ग्रैजुएशन भी कर चुकी हैं। हाल ही उन्होंने कनवोकेशन सेरेमनी की तस्वीरें साझा की हैं। इस खास मौके पर त्रिशाला के लिए एक थ्री डी केक तैयार किया गया। इस केक में उनके सब्जेक्ट का जिक्र है।

4 / 7 दिखने में यह केक इतना खूबसूरत है तो जाहिर है कि खाने में भी उतना डेलिसियस होगा। केक पर त्रिशाला को बधाई दी गई और उनका नाम अंकित किया गया। केक में हॉफ्स्ट्रा यूनिवर्सिटी का नाम भी अंकित है।

5 / 7 त्रिशाला संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं। फिलहाल त्रिशाला फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की तैयारी में हैं।

6 / 7 त्रिशाला ने 2014 में अपनी पहली ड्रीम ट्रेसेज हेयर एक्सटेंशन लाइन शुरू की थी।