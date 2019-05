Published on May 3, 2019 11:33 am

1 / 14 नरगिस अपने दौर की सबसे सफल और प्रतिभाशाली एक्ट्रेस मानी जाती थीं। 3 मई को नरगिस की 18वीं पुण्यतिथि है। साल 1981 में कैंसर के कारण न्यूयॉर्क में नरगिस की मौत हो गई थी। उन्होंने उस दौरान इस दुनिया को अलविदा कहा था जब उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी का प्रीमियर होने वाला था। नरगिस का सपना था कि वह संजय दत्त की पहली फिल्म देख पाएं लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। नरगिस ने बॉलीवुड को तमाम सुपरहिट फिल्में दी हैं। मदर इंडिया, रात और दिन, श्री 420, बरसात, अंदाज, जोगन, दीदादर और चोरी-चोरी उनके करिअर की लोकप्रिय फिल्में हैं। ग्लैमरस दुनिया के बाद नरगिस ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। 1980 में उनका नाम राज्यसभा सदस्य के लिए नोमिनेट किया गया था लेकिन कैंसर के चलते वह राजनीति में नहीं ठहर सकीं। यहां हम आपको सुनील दत्त की पत्नी नरगिस की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। देखिए नरगिस की कभी भूलने वाले लम्हों की यादगार तस्वीरें। (All Pics- Express Archives)

2 / 14 सिल्वर स्क्रीन पर प्रदीप कुमार और दिलीप कुमार संग नरगिस का रोमांटिक अंदाज।

3 / 14 1958 में आई सुनील दत्त, नरगिस स्टारर मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी, जिसका Best Foreign Language Film की कैटेगरी में ऑस्कर नामांकन किया गया था। उस दौर में विदेशी भाषा में बनी श्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से 'मदर इंडिया' ही भेजी गई थी।

4 / 14 फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार और कपूर के साथ नरगिस।

5 / 14 नरगिस ने राज कपूर के साथ एक दर्जन से भी ज्यादा भी फिल्में की हैं। उस दौर में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था।

6 / 14 राज कपूर के साथ मुस्कुरातीं नरगिस। ये उस दौर की सुपरहिट जोड़ी मानी जाती थी।

7 / 14 नगरिस ने 1958 में ही अपने को-स्टार सुनील दत्त से शादी की थी।

8 / 14 फिल्म इत्तेफाक के इवेंट के दौरान अपने मेकअप आर्टिस् पंढारी जुकर, प्रोड्यूसर बी आर चोपड़ा, डायरेक्टर यश चोपड़ा, एक्ट्रेस नंदा, अल्का, बिंदु और राजेश खन्ना के साथ नरगिस।

9 / 14 लेख अर्थशास्त्री, लघुवित्तीय संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस खान के साथ नरगिस, राखी, वहीदा रहमान और सुनील दत्त।

10 / 14 एक्ट्रेस निरूपा रॉय और वहीदा रहमान के साथ नरगिस।

11 / 14 निर्माता-निर्देशक एच.एस. रवेल अभिनेता आनंद पाल. कल्पना कार्तिक, देव आनंद और सुनील के साथ नरगिस।

12 / 14 अपने बच्चे प्रिया दत्त, संजय दत्त के साथ नरगिस और सुनील दत्त।

13 / 14 इंदिरा गांधी के साथ नरगिस, सुनील दत्त और उनके तीनों बच्चे।