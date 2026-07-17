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ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर भारत के चार पवित्र धामों (चार धाम) में से एक है। यह मंदिर केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं, अनोखी वास्तुकला और रहस्यमयी मान्यताओं के लिए भी दुनियाभर में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने और विश्वप्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने आते हैं। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक मंदिर से जुड़े कुछ रोचक रहस्यों और अनूठी परंपराओं के बारे में। (PTI Photo)