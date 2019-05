Published on May 9, 2019 11:46 am

1 / 5 Dhara 370: बी-टाउन की ड्रामा क्वीन राखी सावंत अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं लेकिन इन दिनों वह दो वजहों को लेकर सुर्खियों में हैं। चर्चा में रहने का एक कारण है राखी की आने वाली फिल्म और दूसरी वजह है उनकी लेटेस्ट तस्वीरें, जिसमें वह पाकिस्तानी झंडे के साथ दिख रही हैं। जी हां, हाल ही में राखी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह पाकिस्तानी झंडे से अपना आंचल ओढ़े दिख रही हैं। राखी की तस्वीरें आलोचकों के निशाने पर आ गई हैं, यूजर्स उन्हें कमेंट कर ट्रोल कर रहे हैं। तस्वीरों के कैप्शन में राखी ने लिखा, ''मुझे मेरे देश भारत से बहुत प्यार है लेकिन ये मेरी आना वाली फिल्म धारा 370 का एक सीन है''। उन्होंने तस्वीरों के अलावा एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह फैंस और फॉलोवर्स को अपने अपकमिंग फिल्म के बारे में बता रही हैं। वह कह रही हैं, ''हाय फ्रेंड्स यह पाकिस्तानी सेटअप है, इस फिल्म का नाम धारा 370 है जो कि कश्मीरी ब्राह्मणों पर आधारित है।'' फैंस राखी के न ही वीडियो को पसंद कर रहे हैं और न ही तस्वीरों को। लोग इन तस्वीरों को देख गाली-गलौच कर रहे हैं। (All Pics- Instagram Rakhi sawant)

2 / 5 राखी अपनी अपकमिंग फिल्म में पाकिस्तानी लड़की का किरदार अदा कर रही हैं। इस बात की जानकारी भी राखी ने इंस्टाग्राम पर दी है।

3 / 5 राखी ने अपने वीडियो में कहा, "मैं धारा 370 फिल्म में एक पाकिस्तानी लड़की का रोल निभा रही हूं...आप मेरा कॉस्ट्यूम चेक कर सकते हैं...मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में आतंकवादी संगठनों का भंडाफोड़ करता है जो छोटे बच्चों को जिहादी बनाने का काम करते हैं।"

4 / 5 बहरहाल, यह तो हुई फिल्म के सीन की बात जिसमें राखी पाकिस्तानी लड़की बनी हैं लेकिन वैसे भी वह अपने विवादित पोस्ट के जरिए खूब लाइमलाइट में लूटती हैं।