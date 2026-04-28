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आम आदमी पार्टी (AAP) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके इस राजनीतिक फैसले का असर सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी जॉइन करने के बाद राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है। (Photo Source: @raghavchadha88/Instagram)