राघव चड्ढा के फैसले का असर, इंस्टाग्राम पर घटे लाखों फॉलोअर्स, जानिए AAP से BJP में जाने वाले 7 नेताओं की सोशल मीडिया पावर
Instagram Popularity Check: राघव चड्ढा की फॉलोइंग में गिरावट का कारण उनका अचानक राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। वहीं, बाकी सभी नेताओं की सोशल मीडिया उपस्थिति अलग-अलग स्तर की है, जहां कुछ नेता बेहद लोकप्रिय हैं, वहीं कुछ की डिजिटल पहुंच सीमित है।
Updated: April 28, 2026 15:35 IST
आम आदमी पार्टी (AAP) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके इस राजनीतिक फैसले का असर सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी जॉइन करने के बाद राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है। (Photo Source: @raghavchadha88/Instagram)
बताया जा रहा है कि पार्टी बदलने से पहले उनके इंस्टाग्राम पर करीब 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, जो अब घटकर लगभग 12.2 मिलियन रह गए हैं। यानी कुछ ही दिनों में करीब 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। इस अचानक गिरावट ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा और बहस को जन्म दिया है। (Photo Source: @raghavchadha88/Instagram)
वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनके इंस्टाग्राम पर करीब 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर लगभग 1.8 मिलियन फॉलोअर्स मौजूद हैं। इससे साफ है कि सोशल मीडिया पर पार्टी और नेताओं की लोकप्रियता में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। (Photo Source: @arvindkejriwal/Instagram)
AAP छोड़कर बीजेपी में जाने वाले 7 सांसद राघव चड्ढा के साथ कुल 7 और राज्यसभा सांसदों ने भी AAP का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। इनमें अशोक कुमार मित्तल, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं। चलिए अब नजर डालते हैं इन 6 नेताओं के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पर- (Photo Source: @arvindkejriwal/Instagram)
अशोक कुमार मित्तल अशोक कुमार मित्तल के इंस्टाग्राम पर करीब 21.2 हजार फॉलोअर्स हैं। वे एक जाने-माने उद्योगपति और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के संस्थापक हैं। हाल ही में AAP से दूरी बनाकर बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी राजनीतिक भूमिका पर नजर बनी हुई है। (Photo Source: @dr.ashokkumarmittal/Instagram)
स्वाति मालीवाल स्वाति मालीवाल के इंस्टाग्राम पर लगभग 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वे पहले अरविंद केजरीवाल की करीबी मानी जाती थीं, लेकिन बाद में पार्टी से मतभेद के चलते खुलकर विरोध करने लगीं। (Photo Source: @swati_maliwal/Instagram)
संदीप पाठक संदीप पाठक के इंस्टाग्राम पर करीब 9,467 फॉलोअर्स हैं। वे AAP के रणनीतिकार माने जाते थे और पार्टी के कोर ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। उनकी कम सोशल मीडिया उपस्थिति के बावजूद पार्टी में उनका प्रभाव काफी अहम था। (Photo Source: @dr.sandeep_pathak/Instagram)
हरभजन सिंह हरभजन सिंह के इंस्टाग्राम पर लगभग 17.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो इस सूची में सबसे ज्यादा है। क्रिकेट से राजनीति में आए हरभजन की लोकप्रियता का बड़ा कारण उनकी खेल जगत की पहचान है। (Photo Source: @harbhajan3/Instagram)
विक्रम साहनी विक्रम साहनी के इंस्टाग्राम पर करीब 1.11 लाख फॉलोअर्स हैं। वे एक उद्योगपति और समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और सामाजिक कार्यों के जरिए अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। (Photo Source: @vikramsahney/Instagram)