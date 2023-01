प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि जब कोई उन्हें उनकी बेटी का नाम लेकर ट्रोल करता है तो बहुत तकलीफ होती है। प्रियंका ने कहा कि ट्रोल करने वालों को ये तो समझना चाहिए कि अब यह सिर्फ उनसे ही नहीं एक नन्हीं सी जान से भी जुड़ा मामला है।”It’s so painful when they talk about my daughter. I’m like, ‘Keep her out of it.’ I know what it felt like to hold her little hands when they were trying to find her veins. So no, she’s not going to be gossip. I’ve been really protective of this chapter of my life with my daughter. Because it’s not about my life only. It’s hers too,” she shared. (Photo: Priyanka Chopra/Instagram)