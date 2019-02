1 / 9

शादी के दो माह बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस वापस अपने काम पर लौट आए हैं। अब तक प्रियंका और निक अपनी हनीमून ट्रिप की तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहे लेकिन इन दिनों देसी गर्ल अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने लॉस एंजेलिस में अपकमिंग फिल्म Isn't It Romantic का प्रीमियर लॉन्च किया है। Isn't It Romantic प्रियंका की तीसरी हॉलीवुड फिल्म है। इससे पहले प्रियंका ने Baywatch और A Kid Like Jake जैसी हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। Isn't It Romantic का प्रीमियर लॉन्च के दौरान प्रियंका के साथ पति निक जोनस भी नजर आए। दोनों ने एक दूसरे के साथ रोमांटिक पोज दिए। सोशल मीडिया पर प्रियंका और निक का किस करते हुए एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। देखिए प्रीमियर के दौरान निक जोनस संग प्रियंका का रोमांटिक अंदाज। (Photo-PTI)