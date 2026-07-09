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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हाल ही में इंडोनेशिया के योग्याकार्ता स्थित प्रम्बानन मंदिर के पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन) परियोजना का संयुक्त उद्घाटन किया। इस अवसर ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे भव्य हिंदू मंदिर परिसरों में शामिल प्रम्बानन की ओर आकर्षित किया है। यह मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक भी है। (PTI Photo)