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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लोकल टू ग्लोबल’ की सोच को बढ़ावा देते रहे हैं। वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में भी उन्होंने विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों को भारत के विभिन्न राज्यों के ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स और लोकल कुजीन उपहार में देकर देश के रिच फूड हेरिटेज को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। आइए जानते हैं उन खास इंडियन फूड आइटम्स के बारे में, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। (Photo Source: @GiorgiaMeloni/X and Piyush Goyal/Facebook)