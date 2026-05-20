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इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से रोम के प्रतिष्ठित कोलोसियम (Colosseum) के पास हुई मुलाकात ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस ऐतिहासिक धरोहर की ओर खींच लिया है। करीब 2,000 साल पुराना यह विशाल एम्फीथिएटर न केवल रोम की पहचान है, बल्कि यह प्राचीन रोमन सभ्यता की वास्तुकला, संस्कृति और शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। आज भी कोलोसियम दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है और हर साल लाखों पर्यटक इसकी भव्यता देखने पहुंचते हैं। (PTI Photo)