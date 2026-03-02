1 /10

पेड़-पौधे पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। ये न केवल वातावरण को सुंदर बनाते हैं, बल्कि हमें सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की प्रक्रिया के दौरान पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध होती है और पर्यावरण संतुलित रहता है। (Photo Source: Pixabay)