1 /9

बारिश का मौसम प्रकृति को एक नई ताजगी और हरियाली से भर देता है। यही समय है जब भारत के कई नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ पार्क अपनी सबसे खूबसूरत छटा बिखेरते हैं। घने जंगल, कल-कल बहते झरने, धुंध से ढकी पहाड़ियां और वाइल्डलाइफ से भरपूर प्राकृतिक वातावरण मानसून की यात्रा को यादगार बना देते हैं। अगर आप नेचर और वाइल्डलाइफ के शौकीन हैं, तो ये वाइल्डलाइफ पार्क आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए। (Photo Source: Pexels)