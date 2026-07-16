अगर पसंद है जंगल सफारी, तो मानसून में एक्सप्लोर करें ये शानदार नेशनल पार्क
Monsoon Getaway: मानसून का मौसम भारत के वाइल्डलाइफ पार्क्स को नई हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती से भर देता है। घने जंगल, झरने, नदियां और वन्यजीवों से भरपूर ये नेशनल पार्क बारिश के दौरान और भी मनमोहक नजर आते हैं।
Updated: July 16, 2026 14:31 IST
बारिश का मौसम प्रकृति को एक नई ताजगी और हरियाली से भर देता है। यही समय है जब भारत के कई नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ पार्क अपनी सबसे खूबसूरत छटा बिखेरते हैं। घने जंगल, कल-कल बहते झरने, धुंध से ढकी पहाड़ियां और वाइल्डलाइफ से भरपूर प्राकृतिक वातावरण मानसून की यात्रा को यादगार बना देते हैं। अगर आप नेचर और वाइल्डलाइफ के शौकीन हैं, तो ये वाइल्डलाइफ पार्क आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए। (Photo Source: Pexels)
भितरकनिका नेशनल पार्क, ओडिशा ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क अपने मैंग्रोव जंगलों, नदियों और जलमार्गों के लिए प्रसिद्ध है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और भी निखर जाती है। यह पार्क विशाल खारे पानी के मगरमच्छों, चीतल हिरण और कई स्थानीय व प्रवासी पक्षियों का घर है। बोट सफारी के जरिए यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। (Photo Source: Pexels)
एराविकुलम नेशनल पार्क, केरल पश्चिमी घाट में स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क मानसून में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। धुंध से ढकी पहाड़ियां, हरे-भरे घास के मैदान और घाटियां इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह पार्क एंडेंजर्ड नीलगिरि तहर के लिए खास रूप से जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)
काजीरंगा नेशनल पार्क, असम काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। हालांकि भारी बारिश के दौरान पार्क के कुछ हिस्से बंद हो सकते हैं, लेकिन मानसून में इसकी बाढ़ प्रभावित ग्रासलैंड्स और प्राकृतिक दृश्य बेहद आकर्षक लगते हैं। यहां जंगली भैंसे, हाथी और कई प्रवासी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। (Photo Source: Pexels)
केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मानसून में जलस्तर बढ़ने के साथ यहां बड़ी संख्या में स्थानीय पक्षी पहुंचते हैं। यह मौसम बर्ड वॉचिंग और नेचर फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। (Photo Source: Pexels)
नागरहोल नेशनल पार्क, कर्नाटक मानसून के दौरान नागरहोल नेशनल पार्क घने जंगलों, बहते झरनों और हरे-भरे पेड़ों से भर जाता है। यहां सफारी के दौरान हाथी, हिरण, तेंदुआ और कई दुर्लभ पक्षियों को देखने का अवसर मिल सकता है। बारिश के मौसम में यहां का शांत वातावरण पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है। (Photo Source: Pexels)
पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल पश्चिमी घाट में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व मानसून में बेहद मनमोहक दिखाई देता है। इसकी झील, घने जंगल और धुंध से ढकी पहाड़ियां इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। यहां बोट सफारी के दौरान हाथी, गौर, सांभर और विभिन्न पक्षियों को देखने का अनुभव बेहद खास होता है। (Photo Source: Pexels)
सतपुड़ा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश सतपुड़ा नेशनल पार्क भारत के अपेक्षाकृत कम भीड़भाड़ वाले टाइगर रिजर्व में शामिल है। बारिश के मौसम में यहां के घने जंगल, पहाड़ियां और मौसमी जलधाराएं इसे और भी आकर्षक बना देती हैं। यह पार्क अपनी वॉकिंग सफारी और रिच बायोडायवर्सिटी के लिए भी प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)