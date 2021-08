6 / 6

इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और राजीव गांधी देश के नए पीएम बने। पीएम बनते ही उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह के फोन टैपिंग के आदेश दे दिए। राजीव गांधी को शक था कि ज्ञानी जैल सिंह खालिस्तानी नेताओं के संपर्क में हैं। इस बात की पुष्टी The Untodld Truth नामक किताब में भी की गई है। इसके साथ ही Open Secrets नामक किताब में भी इस बात का खुलासा किया गया है कि राजीव गांधी ने ही ज्ञानी जैल सिंह के फोन टैपिंग के आदेश दिए थे। Open Secrets नामक किताब में ये भी दावा किया गया है कि इंदिरा गांधी ने ही गृह मंत्री रहे ज्ञानी जैल सिंह का फोन टैप कराया था। (All Images PTI and Indian Express Archieve)