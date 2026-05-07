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मां ऑक्टोपस का महीनों लंबा त्याग

दूसरी ओर, मादा ऑक्टोपस समुद्र के भीतर किसी सुरक्षित गुफा में लगभग 500 या उससे ज्यादा अंडे देती है। इसके बाद वह उन अंडों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाती। वह लगातार अपने टेंटेकल्स से अंडों पर साफ पानी डालती रहती है ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे समय वह कुछ भी नहीं खाती। कई महीनों तक भूखे रहकर सिर्फ अपने बच्चों की रक्षा करती है। (Photo Source: Pexels)