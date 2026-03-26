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रेजररेक्शन प्लांट (Resurrection Plant)

रेजररेक्शन प्लांट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से सूख सकता है और फिर पानी मिलने पर दोबारा हरा-भरा हो जाता है। यह पौधा सूखे समय में झुलसने जैसा दिखता है, लेकिन एक बार पानी मिलने पर यह जीवन पाता है। (Photo Source: Cal Lawrence/Facebook)