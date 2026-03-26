किसी की है पत्थर जैसी शक्ल तो कुछ सूखकर भी हो जाए हरे, साधारण दिखने वाले ये पौधे करते हैं अद्भुत काम
Unique Plant Abilities: कुछ पौधे दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन उनकी क्षमताएं हैरान कर देती हैं। मिमोसा पुदिका के झुकते पत्ते, वीनस फ्लाईट्रैप का कीड़े फंसाने वाला जादू, या रेजररेक्शन प्लांट का सूखकर भी फिर हरा-भरा होना, प्रकृति ने पौधों को अद्भुत तरीके से बनाया है।
कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ पौधे दिखने में साधारण होते हैं, लेकिन उनमें अद्भुत क्षमताएं छुपी होती हैं? प्रकृति ने इन्हें ऐसा बनाया है कि ये साधारण रूप में भी अपने आप में असाधारण हैं। (Photo Source: Unsplash)
आइए जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में, जो दिखने में शांत हैं लेकिन उनके हुनर किसी जादू से कम नहीं। (Photo Source: Unsplash)
रेजररेक्शन प्लांट (Resurrection Plant) रेजररेक्शन प्लांट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से सूख सकता है और फिर पानी मिलने पर दोबारा हरा-भरा हो जाता है। यह पौधा सूखे समय में झुलसने जैसा दिखता है, लेकिन एक बार पानी मिलने पर यह जीवन पाता है। (Photo Source: Cal Lawrence/Facebook)
वीनस फ्लायट्रैप (Venus Flytrap) वीनस फ्लायट्रैप की पत्तियां विशेष रूप से कीटों को पकड़ने के लिए विकसित हुई हैं। जब कोई कीट इसके पत्तों पर बैठता है, तो यह पत्तियां झटके से बंद कर देती हैं और कीट को अपने अंदर कैद कर पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। (Photo Source: Pexels)
मिमोसा प्यूडिका (Mimosa pudica) मिमोसा प्यूडिका के पत्ते बहुत ही तेजी से सिकुड़ जाते हैं जब उन्हें छूआ जाता है। यह पौधा स्पर्श के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है और पर्यावरण के साथ संवाद करने की अद्भुत क्षमता रखता है। (Photo Source: Pexels)
लिथॉप्स (Lithops) लिथॉप्स को ‘लीविंग स्टोन’ भी कहा जाता है। यह छोटे-छोटे पत्थर जैसे दिखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह अपने आसपास के वातावरण में घुल-मिलकर शिकारी जानवरों से बचते हैं। (Photo Source: Unsplash)