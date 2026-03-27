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अगर आप पौधों से प्यार करते हैं लेकिन मिट्टी की झंझट, गंदगी या बार-बार पौधे सूख जाने से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है। अब बिना मिट्टी के भी आप अपने घर को हरा-भरा बना सकते हैं। बस एक कांच का जार लें, उसमें पानी भरें और इन खूबसूरत पौधों को रखें, ये आसानी से ग्रो करेंगे और आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएंगे। (Photo Source: Pexels)