बिना मिट्टी के उगेंगे ये 6 पौधे, छोटे घर को बना देंगे ग्रीन पैराडाइज
Plants That Grow in Water: अगर आप कम जगह में ज्यादा हरियाली चाहते हैं, तो ये वाटर प्लांट आपके लिए बेस्ट हैं। बिना मिट्टी के भी ये पौधे न सिर्फ जिंदा रहते हैं, बल्कि आपके घर को खूबसूरत और फ्रेश बना देते हैं।
अगर आप पौधों से प्यार करते हैं लेकिन मिट्टी की झंझट, गंदगी या बार-बार पौधे सूख जाने से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है। अब बिना मिट्टी के भी आप अपने घर को हरा-भरा बना सकते हैं। बस एक कांच का जार लें, उसमें पानी भरें और इन खूबसूरत पौधों को रखें, ये आसानी से ग्रो करेंगे और आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएंगे। (Photo Source: Pexels)
क्यों चुनें वाटर प्लांट्स? मिट्टी की जरूरत नहीं, कम मेंटेनेंस, छोटे घर या फ्लैट के लिए परफेक्ट, हवा को साफ करने में मददगार, दिखने में स्टाइलिश और मॉडर्न। चलिए जानते हैं कौन से 6 वाटर प्लांट्स छोटे घर के लिए बेस्ट हैं। (Photo Source: Pexels)
मनी प्लांट (Pothos) इसे ‘अनकिलेबल प्लांट’ कहा जाता है। मनी प्लांट पानी में बहुत तेजी से बढ़ता है और ज्यादा देखभाल भी नहीं मांगता। बस हफ्ते में एक बार पानी बदल दें और ये हमेशा फ्रेश रहेगा। (Photo Source: Pexels)
लकी बैंबू (Lucky Bamboo) अगर आप घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति चाहते हैं, तो लकी बैंबू बेस्ट है। बस इसे सिर्फ साफ पानी और हल्की रोशनी चाहिए। (Photo Source: Pexels)
फिलोडेंड्रॉन (Philodendron) ये पौधा तेजी से बढ़ता है और इसके दिल के आकार के पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसे पानी में रखना बेहद आसान है और ये आपके इंटीरियर को इंस्टेंट फ्रेश लुक देता है। (Photo Source: Pexels)
सिंगोनियम (Syngonium) इसके पत्तों का डिजाइन बहुत यूनिक और आकर्षक होता है। सिंगोनियम पानी में भी आसानी से ग्रो करता है और छोटे स्पेस में शानदार लगता है। (Photo Source: Pexels)
स्पाइडर प्लांट (Spider Plant) ये पौधा हवा को साफ करने के लिए जाना जाता है। इसे बहुत कम देखभाल चाहिए और पानी में भी आसानी से पनप जाता है, बिल्कुल जीरो एफर्ट प्लांट प्लांट। (Photo Source: Pexels)
पीस लिली (Peace Lily) अगर आप घर में एलिगेंस जोड़ना चाहते हैं, तो पीस लिली चुनें। इसके सफेद फूल बेहद सुंदर होते हैं और ये पानी में भी अच्छे से ग्रो कर सकता है। (Photo Source: Pexels)