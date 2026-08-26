नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, ‘जल प्रलय’ की तस्वीरें देख कांप उठेगी रूह
Nepal flash flood Visuals: उत्तरी नेपाल में इस वक्त हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भोटे कोशी नदीं में आई अचानक बाढ़ के आगे घर, गाड़ी, पुल, सामान और अन्य चीजें तिनके की तरह बह गईं। इस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं वह रूह कंपाने वाली हैं।
Updated: August 26, 2026 16:33 IST
उत्तरी नेपाल में इस वक्त हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कुदरत के कहर के आगे जो भी सामने आया वह तिनके की तरह बह गया। यह बाढ़ उत्तरी नेपाल के रसुवा जिले में आई। इस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ कहर कितना खतरनाक है। (Photo Source: AP)
अचानक आई बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों में भारी तबाही मचाई और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह करीब नौ बजे भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बताया जा रहा है कि पानी तिब्बत की ओर से आया। (Photo Source: AP)
नेपाल की सेना ने एक बयान में बताया कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिमुरे और समीपवर्ती स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी नुकसान हुआ। (Photo Source: AP)
इस बाढ़ में जो भी सामने आया तिनके की तरह बह गया। कई मकान टूट गए। वाहन, सामान और अन्य संपत्ति बह गई। रसुवा जिला काठमांडू के उत्तर-पूर्व में स्थित है और तिब्बत सीमा से करीब 125 किलोमीटर दूर है। (Photo Source: AP)
रसुवा के सहायक मुख्य जिला अधिकारी ध्रुव प्रसाद अधिकारी ने कहा कि बाढ़ का स्तर असामान्य रूप से अधिक था और दोनों बस्तियों को काफी नुकसान हुआ है। (Photo Source: AP)
रसुवा के मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी राजेंद्र ढुंगाना ने बताया कि सीमा शुल्क परिसर में रखे कई वाहन और सामान पानी में बह गए। हाल में बनाया गया एक पुल भी बह गया। (Photo Source: PTI)
इस भीषण बाढ़ में कई लोग लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश अभियान सेना द्वारा चलाया जा रहा है।
बाढ़ की जो तस्वीरें समाने आई हैं, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि कुदरत के कहर के आगे किसी का बस नहीं चलता। बाढ़ में कई घर डूब गए और कई घरों की निचली मंजिल पानी में डूबी हुई है। (Photo Source: PTI)
इस बाढ़ में तटीय इलाकों के बाजार और कई जलविद्युत परियोजनाएं जलमग्न और क्षतिग्रस्त हो गई हैं।(Photo Source: PTI)
नेपाल सेना ने त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में खोज एवं बचाव अभियान चलाने के लिए दो हेलीकॉप्टर भेजे हैं। (Photo Source: PTI)
बाढ़ की सामने आई तस्वीरों में देख सकते हैं दूर-दूर तक सबकुछ जलमग्न नजर आ रहा है। (Photo Source: PTI)
जब बाढ़ आई तो पानी का बहाव काफी तेज था और देखते ही देखते भोटे कोशी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया (Photo Source: PTI)