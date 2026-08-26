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उत्तरी नेपाल में इस वक्त हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कुदरत के कहर के आगे जो भी सामने आया वह तिनके की तरह बह गया। यह बाढ़ उत्तरी नेपाल के रसुवा जिले में आई। इस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ कहर कितना खतरनाक है। (Photo Source: AP)