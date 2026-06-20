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स्थानीय लोगों के लिए पवित्र है यह पर्वत

एंडीज क्षेत्र के स्थानीय समुदाय इन पहाड़ों को सिर्फ प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि पवित्र आत्माओं का निवास मानते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार, ऊंचे पर्वत ‘अपुस’ कहलाते हैं, जो लोगों और प्रकृति की रक्षा करते हैं। यहां हर साल कॉयलूर रिति (Qoyllur Riti) नामक विशाल धार्मिक यात्रा भी आयोजित की जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। (Photo Source: Pexels)