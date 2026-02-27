NASA की वो खोजें, जिनका इस्तेमाल बिना जाने आप घर पर रोज करते हैं
NASA’s Tech in Everyday Life: क्या आप जानते हैं कि जो तकनीक आज हमारे घरों में रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होती है, उनमें से कई NASA की खोजों पर आधारित हैं? आपको अंतरिक्ष यात्री बनने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम रोज उन अविष्कारों का लाभ उठा रहे हैं।
हम अक्सर सोचते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ रॉकेट और मिशनों तक ही सीमित है। लेकिन सच्चाई यह है कि NASA की कुछ सबसे एडवांस्ड सर्च अब हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई हैं। आप रोजमर्रा में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह स्मार्टफोन हो, एयर प्यूरीफायर हो, या आपका आरामदायक गद्दा, उनमें भी NASA की खोजों का असर है। चलिए जानते हैं NASA ने इन चीजों को क्यों बनाया था। (Photo Source: Pexels)
कॉर्डलेस ड्रिल (Cordless Drill) अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने लेने के लिए हल्की और वायर-रहित ड्रिल की जरूरत थी। सीमित पावर और जगह के कारण NASA ने छोटे, बैटरी-सक्षम मोटर्स विकसित किए। यही तकनीक आज के कॉर्डलेस ड्रिल्स का आधार बन गई है। (Photo Source: Pexels)
स्मार्टफोन कैमरा (Smartphone Cameras) Jet Propulsion Laboratory में अंतरिक्ष यानों के लिए छोटे, एनर्जी एफिशिएंसी और हाईली रिस्पॉन्सिव इमेजिंग सेंसर बनाए गए। इन CMOS एक्टिव पिक्सल सेंसर की मदद से न केवल अंतरिक्ष मिशन सफल हुए, बल्कि आज यह तकनीक आपके स्मार्टफोन के कैमरे में भी इस्तेमाल होती है। (Photo Source: Pexels)
खरोंच-प्रतिरोधी लेंस (Scratch-Resistant Lenses) अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट वाइजर को हाई-स्पीडमाइक्रोमीटरॉइड्स के टकराने से बचाना था। इसके लिए NASA ने अल्ट्रा-ड्यूरेबल प्रोटेक्टिव कोटिंग्स विकसित की। आज वही तकनीक हमारी रोजमर्रा की चश्मों के लेंस में इस्तेमाल होती है। (Photo Source: Pexels)
एयर प्यूरीफायर (Air Purifiers) अंतरिक्ष यान बंद सिस्टम होते हैं, जिसमें हवा को लगातार फिल्टर और रीसायकल करना पड़ता है। NASA ने हानिकारक गैसों को हटाने के लिए उन्नत कार्बन फिल्ट्रेशन तकनीक विकसित की। यही तकनीक आज हमारे घरों के एयर प्यूरीफ़ायर में इस्तेमाल होती है। (Photo Source: Pexels)
मेमोरी फोम (Memory Foam)
रॉकेट लॉन्च के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को अत्यधिक G-फोर्स का सामना करना पड़ता है। NASA ने दबाव को समान रूप से वितरित करने और झटके को कम करने वाला विस्कोइलास्टिक फोम विकसित किया। आज यही फोम मैट्रेस, तकिए और सुरक्षा उपकरणों में मिलता है। (Photo Source: Pexels)