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अंतरिक्ष सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि यह रहस्यों से भरा एक ऐसा संसार है। यहां ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, आवाजें होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, और अंधेरा इतना गहरा होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे-जैसे हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे-वैसे इसके रहस्य और भी उलझते जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्पेस फैक्ट्स, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। (Photo Source: Pexels)