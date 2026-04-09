स्पेस साइंस: जानिए अंतरिक्ष की वे बातें जो वैज्ञानिकों को भी चौंकाती हैं
Space Facts: अंतरिक्ष सिर्फ खूबसूरत नहीं है, यह उतना ही रहस्यमय और डरावना भी है। यहां ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, और शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी समझ भी न पाएं। ब्रह्मांड जितना विशाल है, उतना ही अनजान भी।
अंतरिक्ष सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि यह रहस्यों से भरा एक ऐसा संसार है। यहां ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, आवाजें होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, और अंधेरा इतना गहरा होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे-जैसे हम ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं, वैसे-वैसे इसके रहस्य और भी उलझते जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्पेस फैक्ट्स, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। (Photo Source: Pexels)
ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अदृश्य है NASA के अनुसार, ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा अदृश्य है, जिसमें करीब 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी शामिल है। इस अदृश्य ब्रह्मांड पर रिसर्च दुनिया भर के वैज्ञानिक, बड़ी यूनिवर्सिटीज और डीप-अंडरग्राउंड लैब्स में कर रहे हैं। (Photo Source: Pexels)
हम सभी तारों की धूल से बने हैं वैज्ञानिकों के अनुसार, इंसान के शरीर में मौजूद कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व प्राचीन तारों के विस्फोट (सुपरनोवा) से बने हैं। इस विषय पर रिसर्च नासा (NASA), यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम (NHM) जैसी संस्थाओं द्वारा की गई है, जिसमें हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग किया गया। (Photo Source: Pexels)
एक ऐसी आकाशगंगा जो मिल्की वे से 200 गुना बड़ी है IC 1101 नाम की सुपरजायंट आकाशगंगा हमारी मिल्की वे से लगभग 200 गुना बड़ी है। यह करीब 6 मिलियन लाइट-ईयर तक फैली हुई है और इसमें लगभग 100 ट्रिलियन तारे हैं। इस पर शोध करने वाले वैज्ञानिक गैलेक्सी के विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। (Photo Source: Pexels)
हर दिन पृथ्वी पर गिरती है अंतरिक्ष की धूल ISRO और CNRS की रिसर्च के मुताबिक, पृथ्वी पर हर साल लगभग 5,200 मीट्रिक टन कॉस्मिक डस्ट गिरती है। इसरो के XPoSat मिशन के ‘डस्ट एक्सपेरिमेंट’ (DEX) ने पाया कि हर 16 मिनट में अंतरिक्ष धूल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है, वहीं CNRS ने अंटार्कटिका में इसके सैंपल भी एकत्र किए हैं। (Photo Source: Pexels)
सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल पर है ‘ओलंपस मॉन्स’ सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो लगभग 72,000 फीट ऊंचा है, यानी माउंट एवरेस्ट से लगभग तीन गुना ऊंचा। यह मंगल ग्रह के थार्सिस क्षेत्र में स्थित है। (Photo Source: Pexels)
अंतरिक्ष की भी होती है गंध NASA के अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार, स्पेस से लौटने के बाद उन्हें जले हुए मांस, धातु और वेल्डिंग जैसी गंध महसूस होती है। यह गंध सीधे स्पेस की नहीं, बल्कि स्पेससूट पर चिपके केमिकल कंपाउंड्स के कारण होती है। (Photo Source: Pexels)
अगर सूरज गायब हो जाए तो 8 मिनट तक पता नहीं चलेगा अल्बर्ट आइन्स्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार, यदि सूर्य अचानक गायब हो जाए, तो पृथ्वी पर इसका असर 8 मिनट 20 सेकंड बाद दिखेगा, क्योंकि प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण दोनों की गति सीमित होती है। (Photo Source: Pexels)
ब्रह्मांड का अंत अंधेरे में हो सकता है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट (DESI) प्रोजेक्ट, जिसमें 900 से अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं, के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार धीमा पड़ सकता है और भविष्य में ‘बिग क्रंच जैसी स्थिति आ सकती है। यह रिसर्च किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में की गई। (Photo Source: Pexels)
न्यूट्रॉन स्टार का एक चम्मच वजन 6 अरब टन वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर आप किसी न्यूट्रॉन स्टार का सिर्फ एक चम्मच पदार्थ लें, तो उसका वजन लगभग 6 अरब टन होगा। यह पृथ्वी के सबसे बड़े पहाड़ों जितना भारी हो सकता है। यह जानकारी NASA और फिजिक्स जर्नल्स में प्रकाशित रिसर्च पर आधारित है। (Photo Source: Pexels)
अंतरिक्ष में अल्कोहल का विशाल बादल मौजूद है Sagittarius B2 नाम का एक विशाल गैस क्लाउड अंतरिक्ष में मौजूद है, जिसमें अरबों लीटर अल्कोहल (मेथनॉल और एथनॉल) पाया गया है। हालांकि यह इंसानों के पीने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया जैसे जहरीले तत्व भी मौजूद हैं। (Photo Source: Pexels) (यह भी पढ़ें: आर्टेमिस 2 से खिंची गई तस्वीरें नासा ने की जारी, देखें कैसा दिखाता है चांद)